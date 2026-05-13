Calendario de planetas mayo 2026: posiciones de Venus, Júpiter, Marte y Saturno para aficionados

Mayo de 2026 viene bastante bien para quienes disfrutan mirando el cielo sin complicarse demasiado la vida. No es uno de esos meses con una alineación espectacular de portada sensacionalista, pero sí ofrece algo mucho más útil para aficionados reales: varios planetas visibles con horarios razonables, encuentros llamativos con la Luna y buenas oportunidades tanto para observación casual como para sacar prismáticos o telescopio.

Si estás en España, y en general en latitudes medias del hemisferio norte, el reparto es bastante claro este mes: Venus y Júpiter dominan el cielo del atardecer, mientras Marte y Saturno aparecen mejor antes del amanecer.

Venus en mayo 2026: el gran protagonista del cielo vespertino

Si hay un planeta que incluso quien no sabe nada de astronomía puede localizar este mes, ese es Venus. Brilla muchísimo, más que cualquier estrella.

Durante mayo de 2026 actúa como auténtica estrella vespertina, visible poco después de la puesta de sol hacia el horizonte oeste. NASA destaca precisamente a Venus como uno de los grandes objetivos del mes.

La ventaja de Venus es que no exige experiencia. Sales al atardecer, buscas el punto más brillante del oeste y casi seguro lo tienes delante.

Cuándo verlo

Mejor ventana: 30 a 90 minutos después de la puesta de sol. A principios de mayo aparece relativamente bajo, pero conforme avanzan las semanas gana altura y resulta más cómodo.

A finales de mes Venus ya ofrece una presencia mucho más vistosa. A simple vista parece una estrella descomunal, con prismáticos sigue siendo básicamente un punto brillante. Con telescopio pequeño cambia la cosa: puede apreciarse su fase, algo que sorprende bastante a quien lo observa por primera vez.

Júpiter en mayo 2026: el gigante vuelve a escena

Júpiter comparte protagonismo con Venus, aunque con matices. Está visible en el cielo del atardecer, también hacia el oeste. La diferencia es que se encuentra más bajo y con una ventana algo más delicada según avance el mes. Aun así, sigue siendo uno de los objetos más brillantes del firmamento.

Cómo identificarlo

Mucha gente lo confunde con una estrella brillante. Pero hay un truco simple, las estrellas suelen titilar bastante. Los planetas grandes, mucho menos. Júpiter se ve con brillo firme, estable. No tan exagerado como Venus, pero claramente llamativo.

Mejor momento

Primeras semanas de mayo: justo tras anochecer. Si esperas demasiado, se acerca al horizonte y empeora la observación. Conviene buscar un horizonte oeste despejado, sin edificios ni montañas, ni árboles.

Con prismáticos potentes ya pueden detectarse algunos de sus satélites como pequeños puntos alineados.

Venus y Júpiter: el acercamiento bonito del mes

Uno de los detalles más interesantes de mayo es que Venus y Júpiter van acercándose visualmente noche tras noche. No es una conjunción exacta todavía (esa llega en junio), pero mayo funciona como excelente antesala.

Visualmente queda genial.

Marte en mayo 2026: visible, pero mucho menos agradecido

Aquí bajamos el entusiasmo un poco. Marte está visible en mayo de 2026, pero no atraviesa su mejor momento observacional. Las publicaciones astronómicas del mes coinciden bastante: aparece en el cielo previo al amanecer y no ofrece el espectáculo de otras temporadas.

Dónde buscarlo

Marte suele reconocerse por su tono anaranjado o rojizo. Aunque cuando está bajo y poco brillante, no siempre resulta tan evidente.

Cuándo observarlo

Mejor franja: 90 minutos antes de amanecer, ahí es cuando el contraste aún ayuda. Si esperas demasiado, la claridad del alba lo aplasta visualmente.

Saturno en mayo 2026: regreso discreto al cielo matinal

Saturno vuelve a hacerse visible en mayo, aunque todavía en modo tímido.

Aparece antes del amanecer y requiere madrugar bastante más que Venus o Júpiter. No es un objetivo imposible, pero sí menos cómodo.

Dónde encontrarlo

Horizonte este-sureste antes del amanecer. Brilla con tono amarillento suave, menos llamativo que Venus, menos brillante que Júpiter. Pero bastante distinguible si sabes qué buscar.

Cuándo mirar

Lo mejor es entre 60 y 120 minutos antes de salida del Sol. Cuanto más oscuro el cielo, mejor.

Usa apps de carta celeste

Aunque este tipo de eventos pueden observarse algunos a simple vista, o bien con prismáticos o mejor con un telescopio aunque sea pequeña, las apps son de gran ayuda. Sky Map, Stellarium y similares ayudan muchísimo.

Algunos consejos prácticos

Busca horizontes despejados.

Especialmente oeste para Venus/Júpiter.

Evita contaminación lumínica fuerte

No hace falta ir al desierto, pero sí alejarse un poco del centro urbano.

No mires desde dentro de casa a través del cristal. Parece obvio y se hace muchísimo. La imagen empeora bastante.

Da tiempo a tus ojos, unos 15–20 minutos ayudan más de lo que parece.

¿Cuál merece más la pena en mayo 2026?

Si hablamos de facilidad: Venus, sin discusión. Si hablamos de espectáculo telescópico: Júpiter y Saturno Si hablamos de seguimiento planetario para aficionados constantes: Marte también entra en juego, aunque no sea el rey del mes.

Lecturas recomendadas

El movimiento de los planetas

Movimiento de planetas