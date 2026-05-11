Conjunción de Venus y Júpiter mayo 2026: el encuentro más espectacular del mes al atardecer

La conjunción entre Venus y Júpiter de mayo de 2026 promete convertirse en uno de esos fenómenos astronómicos que incluso la gente que nunca mira el cielo acaba comentando. Y no es para menos. Durante varias tardes consecutivas, los dos planetas más brillantes visibles desde la Tierra van a parecer increíblemente cerca uno del otro justo después de la puesta de Sol. Una escena muy llamativa. Fácil de ver. Y bastante más espectacular de lo que muchos imaginan antes de levantar la vista.

Lo curioso de este tipo de eventos es que no hace falta entender astronomía para disfrutarlos. Ni tener telescopio, ni saber localizar constelaciones raras. De hecho, probablemente esa sea parte de la gracia. Sales un rato al atardecer, el cielo todavía conserva algo de color azul oscuro mezclado con naranja, miras hacia el oeste… y ahí están.

Dos puntos intensos brillando sobre el horizonte

Venus será imposible de ignorar. Mucha gente pensará que es una estrella especialmente potente, aunque en realidad lleva siglos confundiendo a medio mundo. Tiene un brillo muy distinto, más limpio, más estable. No parpadea como las estrellas normales y, cuando aparece bajo un cielo despejado, domina por completo el atardecer.

Júpiter estará cerca. Un poco más discreto, sí, pero igualmente evidente. A medida que avance mayo ambos parecerán acercarse noche tras noche hasta preparar el terreno para la gran conjunción de junio. Porque técnicamente el máximo acercamiento llegará el 9 de junio de 2026, pero lo interesante empieza bastante antes. Mayo será el mes perfecto para seguir el espectáculo sin prisas, casi como quien observa una película que se desarrolla poco a poco.

Y eso tiene bastante encanto.

Cómo verlo

La mejor hora para observarlos será poco después del atardecer. Aproximadamente entre veinte minutos y una hora después de ponerse el Sol, dependiendo del lugar desde donde se mire. En ciudades españolas como Toledo, Madrid o Sevilla eso significará salir sobre las nueve y pico de la noche y buscar un horizonte despejado hacia el oeste.

Venus, de hecho, será el auténtico protagonista durante buena parte de la primavera de 2026. Llevará semanas dominando el cielo vespertino y alcanzará un brillo muy llamativo durante mayo. Incluso habrá días en los que pueda verse antes de que desaparezca del todo la claridad solar. Eso siempre impresiona un poco.

Júpiter aparecerá más bajo sobre el horizonte y se irá acercando visualmente hacia Venus conforme avance el mes. Ese movimiento aparente será lento, pero perceptible si alguien tiene la curiosidad de mirar varios días seguidos.

Y merece la pena hacerlo.

Quizá por eso este tipo de conjunciones llaman tanto la atención últimamente en redes sociales. Porque visualmente funcionan muy bien. Son fáciles de fotografiar y generan imágenes bastante espectaculares incluso con móviles actuales.

Más eventos de mayo

El mes de mayo también traerá otro ingrediente interesante. La Luna creciente aparecerá cerca de Venus y Júpiter durante algunas noches concretas, especialmente alrededor del 18, 19 y 20 de mayo. Esa combinación puede dejar algunas de las estampas más bonitas de toda la primavera astronómica.

Una fina Luna iluminada junto a los dos planetas más brillantes del cielo. Difícil pedir mucho más para una noche tranquila.

En zonas rurales o lugares elevados el efecto será todavía más llamativo. Y no hace falta irse a un observatorio perdido en mitad de la montaña. A veces un simple mirador, una terraza despejada o una carretera secundaria alejada de las farolas ya cambia completamente la experiencia.

En Castilla-La Mancha, por ejemplo, hay muchísimos puntos desde donde el horizonte oeste queda bastante limpio. Y mayo suele regalar noches suaves, agradables, de esas en las que todavía apetece quedarse un rato fuera después de cenar.

Otra cosa interesante de esta conjunción es que devuelve un poco la sensación de “evento compartido”. Aunque cada uno mire desde un sitio distinto, millones de personas estarán viendo exactamente el mismo acercamiento planetario al mismo tiempo. Puede sonar un poco cursi dicho así, pero tiene algo especial cuando lo piensas un momento.

Prismáticos, telescopio

Con prismáticos sencillos la experiencia mejora bastante. No hace falta gastar dinero en equipos raros. Unos 10×50 normales permiten apreciar mejor la separación entre ambos planetas y añaden bastante profundidad visual al cielo. Incluso podrían intuirse algunas lunas de Júpiter si el ambiente está limpio y estable.

El telescopio ya juega en otra liga. Ahí sí aparecen detalles mucho más interesantes: las bandas nubosas de Júpiter, sus satélites galileanos e incluso las fases de Venus, que mucha gente desconoce que existen.

Porque Venus también presenta fases, igual que la Luna.

Conclusión

La explicación astronómica, en realidad, es bastante sencilla. Venus y Júpiter no estarán realmente cerca entre sí. La conjunción es un efecto visual provocado por la perspectiva desde la Tierra. Ambos planetas seguirán separados por cientos de millones de kilómetros, pero desde nuestro punto de vista parecerán casi alineados en la misma zona del cielo.

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El movimiento de los planetas

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