Conjunción de la Luna y Júpiter mayo 2026: dónde y cuándo ver este encuentro en el cielo nocturno

La segunda mitad de mayo de 2026 va a dejar una imagen bastante difícil de ignorar en el cielo. Incluso para quienes normalmente no prestan demasiada atención a lo que ocurre sobre sus cabezas. La Luna creciente y Júpiter coincidirán visualmente durante varias noches en una conjunción visible a simple vista desde España, y todo apunta a que será uno de esos pequeños espectáculos astronómicos que terminan llenando redes sociales de fotos hechas con el móvil desde terrazas, playas o cualquier sitio con un horizonte limpio.

Júpiter impone mucho cuando aparece brillante después del atardecer. La Luna, además, estará en una fase especialmente bonita: fina, joven, todavía con ese aspecto delicado que suele durar muy poco tras la Luna nueva. Cuando ambos coinciden cerca en el cielo, el resultado funciona visualmente casi sin esfuerzo. No hace falta entender astronomía para que te llame la atención.

El mejor momento llegará justo después del atardecer

La conjunción podrá verse entre el 19 y el 21 de mayo, aunque la noche más interesante será probablemente la del día 20. Ahí será cuando la distancia aparente entre la Luna y Júpiter resulte más pequeña desde nuestra perspectiva terrestre.

Eso sí, habrá que estar atentos porque el fenómeno no durará demasiadas horas.

Júpiter aparecerá relativamente bajo sobre el horizonte oeste y terminará ocultándose poco después del Sol. Traducido a algo práctico: no conviene esperar a las once de la noche pensando que seguirá ahí.

Trucos para un buen espectáculo

Lo ideal será salir entre veinte minutos y una hora después de la puesta de Sol. En ciudades españolas como Madrid, Málaga, Valencia o Zaragoza, eso significa aproximadamente entre las 21:15 y las 22:30, dependiendo del día exacto y de la ubicación.

Si tienes edificios altos delante o vives en una calle muy cerrada, probablemente te perderás buena parte del espectáculo. Estas conjunciones se disfrutan mucho más desde sitios abiertos. Una playa funciona genial. También un mirador o incluso una carretera secundaria apartada de las luces fuertes.

No hace falta convertirlo en una expedición astronómica. Pero un poco de cielo limpio ayuda muchísimo. Mucha gente confundirá Júpiter con una estrella.

Júpiter y Venus

De hecho, buena parte de quienes vean la conjunción probablemente pensarán primero que están observando “una estrella muy brillante” junto a la Luna. Y no es raro. Júpiter destaca muchísimo cuando las condiciones acompañan.

Tiene una luz más estable, más compacta visualmente. Muy blanca. Muy evidente cuando el cielo empieza a oscurecerse.

Venus suele robarle algo de protagonismo porque brilla todavía más, pero Júpiter sigue siendo uno de los objetos más fáciles de identificar sin necesidad de aplicaciones ni mapas celestes.

Y durante esta conjunción la propia Luna actuará como referencia natural. Si encuentras el creciente lunar, el planeta estará justo al lado. Eso es precisamente lo bonito de estos fenómenos: son accesibles. No exigen preparación previa ni conocimientos técnicos.

La Luna creciente cambia completamente la escena

No todas las fases lunares funcionan igual de bien para este tipo de encuentros visuales. La Luna llena, por ejemplo, tiene mucha fuerza, pero también ilumina demasiado el cielo y aplasta un poco el resto del paisaje celeste. En cambio, cuando la Luna todavía está creciendo y solo muestra una pequeña franja iluminada, ocurre algo distinto.

Es algo bastante sutil a simple vista, aunque cuando el cielo está limpio se aprecia mejor de lo que parece. Con prismáticos sencillos, de hecho, gana muchísimo. Y junto a Júpiter crea una imagen bastante elegante, casi minimalista.

Fácil de ver

La conjunción se verá perfectamente sin instrumentos ópticos. De hecho, parte de su atractivo está precisamente en contemplar ambos cuerpos dentro del mismo trozo de cielo abierto, algo que a veces un telescopio complica porque reduce demasiado el campo de visión.

Ahora bien, si tienes prismáticos por casa, merece la pena probar. Júpiter empezará a mostrar un pequeño disco en lugar de parecer un simple punto brillante y, dependiendo del aumento, quizá puedas distinguir alguna de sus lunas galileanas como diminutos puntos alineados cerca del planeta.

Mayo de 2026 viene cargado de cielo interesante

La conjunción con Júpiter no será el único evento astronómico del mes. Ni mucho menos.

Las Eta Acuáridas abrirán mayo con una de las lluvias de estrellas más conocidas de la primavera, relacionadas además con el cometa Halley. Luego llegará la Luna nueva del 16 de mayo y, justo después, empezarán varias conjunciones lunares bastante vistosas.

Durante algunos días incluso coincidirán varios objetos brillantes cerca del horizonte occidental, creando escenas bastante llamativas al caer la tarde. No será necesario quedarse despierto hasta altas horas ni buscar cielos extremadamente oscuros para disfrutarlo.

Y quizá eso explique por qué mayo suele gustar tanto a quienes empiezan a interesarse por la astronomía. Tiene fenómenos muy visuales y bastante agradecidos.

Júpiter siempre tiene algo especial

Hay planetas que pasan más desapercibidos. Júpiter no suele ser uno de ellos.

Incluso cuando se observa con equipos modestos mantiene cierta presencia difícil de explicar. Tal vez sea porque brilla mucho. O porque sabemos que estamos mirando el planeta más grande del sistema solar. O quizá porque sus lunas visibles generan esa sensación rara de estar contemplando algo enorme y lejísimo al mismo tiempo.

Durante la conjunción de mayo de 2026 probablemente mucha gente lo identificará por primera vez sin darse cuenta siquiera.

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