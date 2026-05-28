La corteza terrestre está cambiando y los científicos advierten del fenómeno que podría afectar a la Península Ibérica

Este fenómeno podría afectar a la Península Ibérica de tal forma que descubriremos la forma en la que cambia la corteza terrestre. Tenemos por delante una serie de novedades que estamos deseando descubrir. La ciencia nos da una serie de respuestas que pueden trasladarnos a lo peor de un fenómeno poco común. Lo que podría pasar es un importante cambio de tendencia que, sin duda alguna acabará marcando una diferencia importante. Es hora de conocer lo que pone en advertencia los científicos de todo el mundo.

Nuestro territorio está expuesto a una serie de cambios que, sin duda alguna, pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. Parece que el futuro se convierte en la antesala de algo más, de un cambio de tendencia que puede acabar generando más de una sorpresa inesperada. Es hora de saber qué pasa bajo nuestros pies, con una corteza terrestre que va cambiando por momentos y los científicos se encarga de explicar de la manera en la que la corteza terrestre nos guardará alguna que otra sorpresa.

Está cambiando la corteza terrestre

La corteza terrestre está sufriendo una serie de importantes cambios que pueden acabar siendo los que nos darán un futuro incierto. En especial, cuando tenemos en consideración algunos cambios que llegan sin avisar y que, podría convertirse en un problema que va a más.

La península ibérica se encuentra en una situación para la que quizás no estamos del todo preparados. Son tiempos de pensar en ese futuro para el que quizás deberemos empezar a ver llegar determinados cambios que serán los que nos acompañarán en breve.

El futuro puede estar marcado por una corteza terrestre que parece que está cambiando y que puede marcar a unos científicos que, sin duda alguna, tendremos que empezar a visualizar de una manera diferente. Son tiempos de apostar claramente por un giro importante de guion que hasta el momento desconocíamos.

Por lo que, quizás tocará saber la última tecnología que nos sumergirá de lleno, en esta situación que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Es momento de saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que realmente cada detalle cuenta.

Podría afectar toda la península este fenómeno que puede cambiarlo todo

Es hora de apostar claramente por una serie de cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno. La corteza terrestre acabará un proceso que nos estará afectando de lleno y puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca desde otro punto de vista.

Tal y como explican en un reciente artículo publicado por Science Direct: «La convergencia entre Eurasia y África durante la orogenia alpina impulsa procesos geodinámicos complejos, que involucran múltiples bloques de corteza. En la zona de transición Atlántico-Mediterránea, la geodinámica está controlada por las dos placas principales, la antigua microplaca ibérica y el dominio de Alboran. Hoy en día, estos dominios crustales, compuestos de corteza continental y oceánica de diferentes edades, muestran distintos comportamientos de deformación bajo el régimen de estrés regional actual. A través del análisis de un catálogo mejorado de mecanismos focales sísmicos y un campo de velocidad GNSS actualizado, restringimos los campos de tensión-deformación de la corteza con una resolución sin precedentes. Surgieron tres hallazgos clave».

Siguiendo con la misma explicación: «En primer lugar, los diferentes bloques de corteza que interactúan en la región determinan los campos de tensión-deformación a lo largo del límite de la placa, lo que nos permite definir cuatro sectores: Atlántico, Gibraltar, Alboran y Argelo-Balearico. En segundo lugar, en el sector Atlántico, las tensiones se transfieren directamente entre África y Eurasia, mientras que hacia el oeste son absorbidas por la corteza continental diluida del Dominio de Alboran y los márgenes continentales del Arco de Gibraltar y la Cordillera Tell. Este marco, combinado con la convergencia oblicua de Eurasia-África en relación con el margen ibérico del suroeste, podría facilitar la rotación en el sentido de las agujas del reloj de Iberia. Finalmente, las regiones intraplaca con bajas tasas de deformación horizontal todavía muestran actividad tectónica influenciada por la compresión regional y otros procesos geodinámicos impulsados por tensiones verticales. Este estudio destaca el valor del análisis combinado de tensión y tasa de tensión basada en cuadrícula para comprender los procesos geodinámicos en regiones límite de placas complejas».