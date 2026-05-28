Investigadores británicos descubren un nuevo animal azul a 1.773 metros de profundidad

A una profundidad de 1773 metros, los científicos de la Fundación Charles Darwin no han podido ocultar por radio su entusiasmo con un nuevo descubrimiento en una patrulla de las Islas Galápagos. El dispositivo acababa de avistar un asombroso ejemplar de pulpo, perteneciente a la familia Megaleledonidae y con un tamaño parecido a una pelota de golf.

El especialista en invertebrados del Museo Field de Historia Natural de Chicago, Janet Voight, ha afirmado que «enseguida comprendí que era especial». El investigador ha declarado que «inicialmente me contactaron para identificar esta especie a partir de fotografías» y que se interesó porque «el pulpo más parecido en tamaño vive frente a las costas de Uruguay, en el océano Atlántico, cerca del paralelo 37 sur».

Tras capturarlo, se lo enviaron a Chicago, donde Voight lo pudo analizar. Él mismo ha confesado que cuando llegó pensó: «Dios mío, qué hermoso es. Tenía miedo de manipularlo porque temía dañar este ejemplar único que cabe en la palma de la mano» y ha confirmado que «se distingue por su coloración y la piel lisa de su dorso».

Características del nuevo animal

El nuevo animal es una especie de Microeledone, perteneciente a la familia Megaleledonidae. Con este nuevo hallazgo, los científicos están obligados a revisar todo lo que se sabía hasta el momento sobre esta familia. Los miembros de esa familia son naturales del océano Antártico, cerca de la Antártida, y se caracterizan por su gran tamaño.

El pulpo azul tiene, asegura Voight, «brazos pequeños y rechonchos, equipados con una sola hilera de ventosas, que lo distinguen de la mayoría de los pulpos que conocemos». El investigador añade: «Es claro en su dorso, pero su parte inferior es de un color púrpura muy oscuro. Creemos que este patrón de color le ayuda a protegerse»; y que a la hora de cazar «el pulpo cubre a su presa con su membrana oscura, protegiéndose así».