Recetas con pulpo: las 5 mejores ideas deliciosas y fáciles de preparar

El pulpo tiene fama de ser complicado, pero la verdad es que, con un poco de práctica, se convierte en un ingrediente noble y lleno de posibilidades. Su textura suave y su sabor delicado lo hacen perfecto para lucirse en la mesa, ya sea en una comida familiar, en una cena con amigos o incluso en una ocasión especial.

Lo mejor es que no necesitas técnicas imposibles ni ingredientes raros: basta con cocer bien el pulpo y luego darle el toque que más te guste. Aquí te comparto cinco recetas fáciles y muy sabrosas, que van desde lo más tradicional hasta propuestas con un aire moderno.

Receta de pulpo a la cerveza

El pulpo a la cerveza es una de esas recetas que sorprenden, porque nadie se espera que quede tan rico y jugoso.

En primer lugar, cuece el pulpo en agua con sal hasta que esté tierno. Luego haz un sofrito con cebolla, ajo y pimientos. Añade el pulpo cortado en trozos y vierte una cerveza rubia. Déjalo hervir a fuego suave hasta que la salsa espese un poquito.

El resultado es un plato con un sabor profundo, con ese toque amargo-dulce de la cerveza que pide a gritos un buen trozo de pan para mojar.

Pulpo a la gallega: la receta tradicional de Galicia

El clásico entre los clásicos. El pulpo a la gallega es simple, pero tiene todo lo necesario para enamorar.

Solo necesitas cocer el pulpo, cortarlo en rodajas y colocarlo sobre papas cocidas en rodajas gruesas. Un poco de sal gruesa, pimentón (dulce o picante, según tu gusto) y un buen chorro de aceite de oliva virgen extra.

Sencillo, elegante y delicioso. Una receta que nunca pasa de moda y que siempre funciona en cualquier mesa.

Receta de pulpo al estilo japonés

Si te gusta darle un giro distinto a los sabores, esta receta japonesa es ideal.

Corta el pulpo ya cocido en trozos pequeños y marínalo durante unos minutos en una mezcla de salsa de soja, jengibre rallado, un chorrito de mirin y unas gotas de aceite de sésamo.

Al servirlo, espolvorea semillas de sésamo tostadas y cebollín fresco picado. El resultado es un plato fresco, ligero y con ese toque oriental que sorprende siempre. Perfecto como entrada en una cena temática o para variar el menú de la semana.

Receta de pulpo en salsa americana

Aquí hablamos de un plato con carácter. La salsa americana, típica de la cocina francesa, combina de maravilla con el pulpo.

Haz un sofrito con cebolla, ajo, zanahoria y apio. Añade el pulpo en trozos y desglasa con un chorrito de brandy o vino blanco. Incorpora tomate triturado, un poco de caldo de pescado y hierbas aromáticas como laurel o tomillo.

Deja que todo hierva a fuego lento hasta que la salsa espese y los sabores se concentren. Es una receta intensa, perfecta para los que disfrutan de salsas potentes y, claro, para acompañar con pan crujiente.

Receta de pulpo al limón y romero

Si prefieres algo más fresco y aromático, esta es tu receta.

Coloca el pulpo cocido en una bandeja de horno, rocíalo con jugo de limón y aceite de oliva, y añade unas ramas de romero fresco. Hornéalo unos 10–15 minutos a 180 °C para que absorba los aromas.

Lo bonito de este ingrediente es que se adapta a diferentes estilos y siempre luce en la mesa. Así que la próxima vez que tengas la oportunidad de cocinarlo, anímate con alguna de estas ideas: fáciles, sabrosas y hechas para compartir.