Receta de panettone en Thermomix: fácil y esponjoso

Preparar panettone en Thermomix en casa es más sencillo de lo que parece si sigues los pasos adecuados y respetas los tiempos de reposo. Este clásico italiano, alto, aromático y muy esponjoso, es perfecto para celebraciones navideñas o para disfrutar en desayunos y meriendas especiales. Con esta receta lograrás un panettone fácil, tierno y con un sabor tradicional, incluso aunque no tengas mucha experiencia en repostería.

Ingredientes básicos

100 ml de leche entera

25 g de levadura fresca de panadería

100 g de azúcar

3 huevos medianos

100 g de mantequilla a temperatura ambiente

500 g de harina de fuerza

1 cucharadita de sal

Ralladura de naranja y limón

150 g de frutas confitadas o pasas

1 cucharadita de aroma de vainilla

Preparación paso a paso en Thermomix

Comienza poniendo en el vaso la leche y la levadura. Programa 2 minutos, 37 ºC, velocidad 2, para activar la levadura. Añade el azúcar, los huevos y la mantequilla, y mezcla durante 30 segundos a velocidad 4. Incorpora la harina, la sal, las ralladuras y la vainilla, y amasa 4 minutos en función espiga. Obtendrás una masa blanda y algo pegajosa, que es clave para que el panettone quede esponjoso. Saca la masa del vaso, colócala en un bol ligeramente engrasado y cúbrela con film. Déjala reposar en un lugar templado hasta que doble su volumen, aproximadamente 2 horas. Después, añade las frutas confitadas o pasas, amasa ligeramente para integrarlas y coloca la masa en un molde especial de panettone. Deja levar de nuevo hasta que alcance casi el borde del molde. Hornea a 170 ºC durante unos 40–45 minutos. Si se dora demasiado rápido, cúbrelo con papel de aluminio. Una vez listo, deja enfriar boca abajo para evitar que se hunda.

Consejos para un panettone perfecto

La paciencia es fundamental: respetar los tiempos de fermentación marca la diferencia. También es importante usar harina de fuerza y no añadir demasiada harina extra, aunque la masa parezca blanda. Si quieres variar la receta, existen muchas versiones interesantes como el Panettone con chocolate, ideal para los más golosos, o el Panettone vegano, perfecto si no consumes productos de origen animal.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 30 minutos (más 4–5 horas de fermentación y horneado)

Porciones: 8–10 raciones

Información nutricional: aproximadamente 2.800–3.000 calorías totales por panettone completo

Tipo de cocina: Italiana

Tipo de comida: Repostería / Pan dulce

Con esta receta de panettone en Thermomix conseguirás un resultado esponjoso, aromático y muy cercano al tradicional, perfecto para sorprender en casa y disfrutar de un clásico elaborado por ti mismo.