Esta receta italiana de falso panettone no es una incitación al delito, agravado por aquello de falsificar una preparación tradicionalmente navideña. Se le dice falso panettone porque no se utiliza levadura de panadería o masa madre en su preparación, que toma alrededor de una hora, y el resultado no puede ser más original y delicioso.

El panettone es un pan dulce italiano originario de Milán, que se caracteriza por la presencia en la masa de frutas y nueces confitadas, y por consumirse especialmente en navidad y año nuevo. Durante esta época, en muchas mesas de nuestro país se ofrece el panettone.

Ingredientes:

300 gramos de harina todo uso

4 huevos

150 gramos de azúcar

3 cucharadas de azúcar glas

Azúcar gruesa

120 mililitros de leche

6 cucharadas de almendras peladas

Almendras laminadas

5 cucharadas de pasas

Frutas confitadas variadas

1 naranja

4 galletas de mantequilla

80 mililitros de aceite de girasol

2 cucharadas de agua de azahar

16 gramos de levadura para hornear (un sobre)

Ron

Cómo preparar la receta italiana de falso panettone:

Antes de empezar con la preparación, poner a macerar las pasas en ron, trocear las frutas confitadas, y dejar a temperatura ambiente los huevos y la leche. Engrasar un molde redondo desmontable, o utilizar un molde para panettone. Enharinar el molde y colocar papel de hornear. Precalentar el horno a 180°. Cascar 3 huevos en un bol y batir hasta que haga espuma. Añadir el azúcar y continuar batiendo para que se mezcle. Incorporar la leche, el aceite y el agua de azahar, rallar la corteza de media naranja y continuar batiendo. Cernir la harina en la mezcla, despacio y batiendo para que se mezcle bien, sin hacer grumos. Escurrir las pasas maceradas y trocear las almendras, e incorporar a la masa. Añadir también las frutas confitadas y distribuir en la masa lo mejor posible. Verter el contenido del bol en el molde e introducir en el horno. Hornear durante 40 minutos. En otro bol, para preparar el glaseado, verter una clara de huevo, la ralladura de la media naranja restante, el azúcar glas y las galletas troceadas y mezclar bien. A los 30 minutos retirar del horno el panettone, colocar con cuidado el glaseado y encima la azúcar gruesa y las almendras laminadas. Devolver al horno por 10 minutos más. Retirar y dejar enfriar durante 15 minutos antes de desmoldar. Desmoldar sobre el plato de presentación.

Te encantará preparar esta receta italiana de falso panettone, cuyo resultado, si sigues todos los pasos, es un pan esponjoso, con una cubierta crujiente, y esa suma de pequeños sabores perfectos para una merienda.