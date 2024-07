Ensalada veraniega de judías blancas a la vinagreta

Es un buen momento para preparar una ensalada de judías blancas a la vinagreta, pues se trata de un plato saludable y refrescante, que no debe faltar cuando se planifican menús para el verano, y también puede funcionar como ensalada o tentempié improvisado si se tienen las judías ya cocidas en el refrigerador. Es una receta que se puede preparar utilizando judías de bote, aunque el toque personal se lo da realmente cocinarlas en casa.

No se indican las cantidades para la vinagreta porque si sobra siempre puede usarse como aderezo en otra ensalada, y no es una preparación que se dañe si se guarda en el refrigerador. Es una receta que acepta sin problemas la incorporación de otros ingredientes, como tomate en cuadrados, aceitunas verdes y negras, alcaparras, apio, etc.

Ingredientes:

250 gramos de judías

1 huevo

1 cebolla o cebolleta tierna para ensaladas

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

2 dientes de ajo

1 manojito de cilantro

1 hoja de laurel

Aceite de oliva virgen extra

Vinagre de vino blanco

Sal

Pimienta negra

Cómo preparar la ensalada de judías blancas a la vinagreta:

Remojar las judías la noche anterior. Al día siguiente cambiar el agua, cocinar con un chorrito de aceite y agregar los dos dientes de ajo pelados y enteros, y la hoja de laurel. Cocinarlas a fuego lento hasta que estén tiernas. Otra opción es utilizar legumbres cocinas de bote, con lo que ganamos tiempo pero perdemos en calidad. Lo elaborado de forma artesanal en casa siempre sabe mejor. Una vez cocidas dejarlas enfriar en su caldo y luego escurrir. Descartar los ajos y la hoja de laurel. Calentar agua en una olla pequeña. Cuando hierva, incorporar el huevo con ayuda de una cuchara (para no quemarse o este se rompa). Cocinarlo 10 minutos. Retirar, dejar enfriar y descascarar. Cortar la cebolla y los pimientos en trocitos pequeños, y el cilantro también en trocitos finos. Los pimientos deben ser de pulpa fina, para que se coman crudos con facilidad. Cortar el huevo ya cocido igualmente en trozos pequeños. Preparar la vinagreta en un cuenco o bol: agregar una parte de vinagre por tres de aceite de oliva; añadir sal y pimienta y mezclar hasta que se forme una emulsión uniforme. Colocar en una fuente las judías, por encima la cebolla y los pimientos, y por último los trocitos de huevo. Remover. Mezclar una vez más la vinagreta y verterla sobre la ensalada. Por último, espolvorear por encima el cilantro.

Información nutricional: 350 kcal por ración

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Ensaladas

Prepara esta deliciosa y refrescante ensalada de judías blancas a la vinagreta, que puede funcionar muy bien como plato principal, acompañado con aguacates y patatas; o como guarnición, escoltando un plato con chorizo y carne de cerdo; o como parte de un picoteo, con crackers o nachos.