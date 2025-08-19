El paso que todos nos saltamos al hacer croquetas y que es clave para que estén cremosas, según un chef
Toma nota del paso que nos saltamos al hacer croquetas
Las croquetas nos pueden quedar de vicio con este paso clave que nos saltamos y que nos ayudarán a que queden más cremosas. Este tipo de bocado delicioso es el que necesitamos para conseguir un extra de buenas sensaciones de tal forma que acabaremos obteniendo aquello que necesitamos y más. Unas buenas croquetas se convertirán en una receta para aprovechar esos manjares que tenemos en casa o simplemente para descubrir lo mejor de nuestra gastronomía más auténtica.
Es hora de crear las mejores croquetas posibles, para conseguirlo, nada mejor que mezclar este tipo de ingredientes que acabarán siendo los que marcarán una diferencia importante. Simplemente, deberemos mezclar un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado. Todo lo casero acaba siendo mucho mejor, por lo que, tocará estar preparados para mezclar estos ingredientes en casa hasta conseguir una croqueta casi digna de estrella Michelin. Si estás pensando en crear las croquetas más deliciosas del momento, no lo dudes, mezcla este tipo de ingredientes en un abrir y cerrar de ojos, siguiendo el paso que te asegurará la máxima cremosidad posible.
La clave para que las croquetas estén cremosas
Dicen que la bechamel es la base de toda croqueta, en parte es cierto. Esa salsa a base de grasa, mantequilla, mezclada con harina que debemos tostar e ir incorporando la leche poco a poco, hasta que nos quede una masa lo más homogénea posible.
Aunque puede parecer muy sencilla, la realidad es que esta salsa es mucho más complicada de lo que nos imaginaríamos. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar por una mezcla que puede acabar siendo la mejor opción posible en estos días.
Si estás pensando en mezclar determinados ingredientes de una forma excepcional, no lo dudes, ha llegado la hora de hacerlo. Estas deliciosas croquetas parten de una bechamel que debe reposar junto con el relleno. En la nevera conseguiremos que gane consistencia, justo lo que necesitamos.
De esta manera estaremos creando la base ideal de una croqueta que tiene en un paso importante la mejor forma de hacer resaltar la cremosidad de su interior. Para crear la mejor croqueta posible, deberemos mezclar esta base con un elemento esencial, el rebozado. Sin la forma o el rebozado ideal, será imposible que nos quede una croqueta perfecta.
El paso que todos nos saltamos para conseguir una croqueta perfecta
La croqueta de ensueño que queremos conseguir pasa por un rebozado correcto y poderoso. Pasaremos la croqueta una vez formada por la harina y el pan rallado en dos ocasiones, de esta manera reforzaremos esta base que puede darnos más de una sorpresa inesperada.
Te proponemos una receta espectacular que puede acabar siendo la excusa ideal para poner en práctica un truco excepcional para disfrutar de una croqueta de esas que no se olvidan.
Ingredientes:
Cómo preparar croquetas de brócoli, bacon y jamón
- Vamos a empezar estas croquetas haciéndonos con los ingredientes principales. Las lonchas de bacon y jamón serán las que den sabor a estas exquisitas croquetas. Para poder integrarlas mejor a este plato las vamos a cortar o picar. Tendremos la base de carne lista para este increíble bocado.
- Nos ponemos manos a la obra con el brócoli. Lo cortamos en ramilletes del mismo tamaño y empezamos a hervirlo con abundante agua y un poco de sal. En unos 15 minutos estará listo, dependiendo del tamaño puede tardar un poco más.
- Lo ponemos en el vaso de la batidora y trituramos. Reservamos mientras seguimos con el resto de los ingredientes.
- Quitamos la parte verde de los puerros, picamos la parte blanca y empezamos a sofreírlos con un poco de aceite. Salpimentamos al gusto y cuando vemos que está tierno incorporamos el bacon y el jamón.
- Salteamos un poco estos ingredientes antes de que le llegue el turno al brócoli. Lo añadimos y mezclamos con cuidado para que se impregne de todos los sabores de este plato.
- Para que espesen nuestras croquetas ponemos la nata y una cucharada sopera de harina. Mezclamos hasta que vaya cogiendo consistencia.
- Esta masa la retiramos del fuego, esperamos a que se enfríe antes de darle forma. Podemos congelar la masa y dejarla lista para el momento en que queramos comer estas croquetas.
- En el momento de cocinarlas las pasamos por el huevo batido y el pan rallado. Freímos las croquetas con abundante aceite y las escurrimos después para que eliminen el exceso de aceite. Habremos creado una tapa impresionante.