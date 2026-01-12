Lidl revienta a Decathlon con la chaqueta de nieve que parece de lujo: tirada de precio

Lidl vuelve a competir de frente con las grandes marcas deportivas y esta vez lo hace con una prenda que está llamando la atención por su relación calidad-precio y porque además llega en un momento justo en el que son muchos los que buscan equiparse para ir a la nieve, o prendas que en definitiva la sirvan para hacer frente al duro invierno. La cadena acaba de lanzar una chaqueta funcional alpina para mujer que, por prestaciones, podría pasar por un modelo de gama alta. Sin embargo, su precio dista mucho de los habituales en tiendas especializadas: 47,99 euros para esta chaqueta de nieve que ya se agota en Lidl.

La prenda llega en plena temporada de nieve, cuando muchas compradoras buscan como decimos, equipamiento que sea del todo fiable sin dejarse medio sueldo en ello. Y es justo ahí donde Lidl ha encontrado su hueco: ofrecer una chaqueta pensada para condiciones exigentes, con características técnicas que normalmente se ven en marcas bastante más caras, incluidas las que dominan el catálogo de Decathlon. La chaqueta está disponible en tres combinaciones de color: azul marino/violeta, rojo/naranja y negro y está fabricada con material 100 % poliéster reciclado, una apuesta que la cadena viene incorporando en varios de sus lanzamientos.Y como no podía ser de otra manera, se trata de un modelo transpirable, cortavientos e impermeable, con una columna de agua de 20.000 mm, cifra muy por encima de la que suelen ofrecer las chaquetas económicas del mercado. Además, todas las costuras principales están selladas, lo que garantiza que la prenda resista bien jornadas completas de esquí o rutas en zonas frías.

Otra de las ventajas que la diferencia es su acabado BIONIC-FINISH ECO, un tratamiento que hace que el material exterior repela el agua sin recurrir a químicos agresivos. Este tipo de acabado se suele ver en prendas de mayor precio y contribuye a mantener el tejido protegido sin renunciar a la transpirabilidad.

La chaqueta de nieve que está arrasando en Lidl

Pero lo que realmente sorprende por el precio que tiene esta chaqueta de nieve que sólo encuentras en Lidl, es la incorporación del sistema de localización RECCO, un elemento presente en chaquetas de alta montaña diseñadas para facilitar la búsqueda de personas en caso de emergencia. Su presencia en un modelo de menos de 50 euros es, directamente, lo que hace que muchos usuarios hablen de patada de Lidl a marcas deportivas consolidadas. No es habitual encontrar esta tecnología en gamas bajas ni medias.

En cuanto a la comodidad, la chaqueta incluye todo lo que se busca en una prenda pensada para nieve: capucha ajustable, dobladillo regulable mediante cordón, cremallera completa con protector de barbilla, aberturas de ventilación, y un faldón paranieve elástico con banda antideslizante para impedir la entrada de nieve en caídas o en zonas de mucha acumulación. También incorpora bolsillos laterales con cremallera, un bolsillo interior de malla y otro específico para el forfait, ubicado en la manga.

La prenda está pensada para quienes necesitan un equilibrio entre protección y movilidad. El tejido es resistente y el interior está diseñado para mantener el calor sin generar sensación de agobio, uno de los problemas habituales de las chaquetas baratas. Gracias a la ventilación con cremallera, se puede regular la temperatura fácilmente mientras se esquía o se practica senderismo en zonas de montaña.

Cómo mantener tu chaqueta funcional alpina

En cuanto al mantenimiento, Lidl recomienda lavarla a un máximo de 40ºC, sin lejía ni secadora. Se puede planchar a baja temperatura (hasta 110ºC), pero sin vapor, y no admite limpieza en seco. Son instrucciones habituales en prendas técnicas de poliéster.

Un precio que sorprende y sólo a la venta online

El lanzamiento está generando comentarios porque el precio (47, 99 euros) no se corresponde con el tipo de características que ofrece. Una chaqueta con 20.000 mm de impermeabilidad y sistema RECCO suele situarse en un rango muy superior, lo que convierte esta propuesta en una opción especialmente atractiva para quienes comienzan en deportes de invierno o simplemente quieren una prenda robusta sin asumir el coste de marcas especializadas.

Además, el hecho de que sólo esté disponible en la tienda online de Lidl añade un punto de exclusividad y explica por qué se está agotando rápidamente en varios colores. La cadena suele lanzar equipamiento técnico en cantidades limitadas, por lo que es habitual que este tipo de productos no permanezcan mucho tiempo disponibles en su bazar online.

En resumen, Lidl ha puesto sobre la mesa una alternativa clara a las chaquetas de nieve de Decathlon y otras marcas deportivas. Ofrece materiales reciclados, impermeabilidad elevada, repelencia al agua, ventilación, múltiples ajustes, bolsillo para forfait y el sistema RECCO, todo por 47,99 euros. Un conjunto que, por prestaciones, se mueve en una línea que muchas consumidoras ya están describiendo como «calidad de alta montaña a precio de supermercado».