Aviso de la NASA a España para este 2026: «Potencialmente peligroso»

La NASA ha avisado a España por dos fenómenos significativos que se producirán en este 2026: el eclipse total solar del próximo 12 de agosto y la aparición del asteroide 2024 YR4. Esta organización ha puesto en aviso a nuestro país por la presencia de este asteroide, al que se considera potencialmente peligroso, aunque se descarta que pueda impactar con el planeta. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el comunicado de la NASA a España de cara a este año 2026.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (la NASA por sus siglas en inglés) ha puesto en alerta a España por los fenómenos que se pueden suceder durante este año. Aunque no se espera gran peligrosidad, esta organización tiene la obligación de informar a las instituciones políticas y científicas sobre los hechos que se esperan en el espacio durante los próximos meses. El primero y parece que más importante tendrá lugar el próximo 12 de agosto con un histórico eclipse total solar que se podrá ver en todo el territorio.

Este eclipse total solar formará parte del trío de eclipses que tendrá lugar en España entre 2026 y 2028 y que será un hecho histórico en nuestro país. El primero de ellos tendrá lugar el próximo 12 de agosto y será la primera vez desde 1912 que se vea un eclipse total desde la península. Este hecho histórico cruzará España de oeste a este, por lo que irá desde La Coruña hasta Mallorca, pasando por León, Bilbao, Zaragoza y Valencia.

«Durante el atardecer del miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la península ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia», han informado las autoridades españolas, que han dejado claro que: «Esto sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte».

También han avisado sobre las precauciones que hay que tomar, tales como no mirar al sol directamente y, en caso de hacerlo, utilizar unas gafas específicas, como las denominadas «gafas de eclipse». «Se desaconseja utilizar instrumentos ópticos salvo por parte de profesionales o expertos de reconocida experiencia en la observación solar», informan desde el Observatorio Astronómico Nacional.

El aviso de la NASA a España

La NASA también ha puesto en alerta a España por otro fenómeno «potencialmente peligroso» que tiene que ver con el asteroide 2024 YR4, clasificado como Near-Earth Object (NEO). Desde esta agencia también han confirmado que este asteroide podría pasar de cerca por la Tierra, pero no se espera que impacte contra nuestro planeta. Eso sí, han avisado a las autoridades españolas para que sigan de cerca su evolución durante este año 2026.

Así que las tareas que tiene pendiente España con respecto al seguimiento del asteroide 2024 YR4 tienen que ver con las posibles interferencias en los sistemas de navegación GPS, alteraciones satelitales o aumento de radiación. Aunque no se espera un impacto con la Tierra, sí que se debe seguir de cerca a un asteroide que puede representar una amenaza para el planeta en los próximos meses.