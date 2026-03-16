Hito científico mundial: voluntarios del programa ‘Exoasteroids’ encuentran tres ‘asesinos de ciudades’ que la NASA no había visto

Según responsables del programa de defensa planetaria de la NASA, se calcula que la Tierra podría estar rodeada de 15.000 asteroides potencialmente peligrosos que no han sido detectados por los sistemas de vigilancia espacial actuales. Conocidos como «city killers» o «asesinos de ciudades», tienen más de 140 metros de diámetros, por lo que, en caso de que impactaran contra zonas pobladas, las consecuencias serían catastróficas. El problema, según los expertos, es que la mayoría de estos asteroides son muy difíciles de localizar; por un lado, los asteroides más grandes se encuentran relativamente fácil y, por otro lado, los más pequeños no suponen ninguna amenaza. Sin embargo, observar los de tamaño intermedio es complicado y, por ende, representan uno de los mayores retos para la defensa planetaria.

Ante esta situación, la NASA trabaja en nuevas herramientas de observación para mejorar la detección temprana de estos objetos.Kelly Fast, responsable de defensa planetaria de la agencia estadounidense, mencionó durante la reunión anual de la American Association for the Advancement of Science (AAAS), celebrada en Phoenix, que los astrónomos calculan que existen unos 25.000 asteroides cercanos a la Tierra de tamaño intermedio, pero hasta ahora «sólo» se han identificado alrededor del 40 %. Sin embargo, detectarlos con suficiente antelación es clave, ya que cualquier estrategia para desviar su trayectoria requeriría años de preparación.

Alerta de la NASA por los ‘asesinos de ciudades’

Ni siquiera los telescopios más avanzados logran detectarlos con facilidad. Esto ocurre porque permanecen ocultos en regiones donde la luz del Sol apenas los ilumina. Al no reflejar suficiente luz solar, estos objetos no brillan en el cielo, lo que dificulta su localización desde la Tierra.

Nancy Chabot, líder de la misión DART (Double Asteroid Redirection Test) en la Universidad Johns Hopkins, expresó su preocupación. Aunque en 2022 se pudo alterar la trayectoria de un asteroide al impactar una nave espacial, la experta advierte: «DART fue una gran demostración, pero no tenemos eso listo para usar si hubiera una amenaza que lo necesitara. Si un asteroide peligroso fuera detectado en curso de colisión, no existiría un mecanismo activo para desviarlo. Podríamos estar preparados para esta amenaza. Y no veo que se esté haciendo esa inversión».

Misión DART de la NASA

En 2022, la NASA estrelló una nave espacial contra un pequeño asteroide para desviar su trayectoria. Esta misión de prueba, llamada DART, se dirigió a Dimorphos, un asteroide satélite que orbita alrededor de un asteroide más grande, Didymos. El impacto hizo que Dimorphos completara su órbita alrededor de Didymos en menos tiempo, es decir, que adoptara una trayectoria más corta y rápida.

Tras el impacto de la sonda DART contra Dimorphos (160 metros de diámetro), este asteroide, que orbita alrededor de su compañero mayor Didymos (780 metros), redujo su período orbital en 33 minutos. Un equipo internacional liderado por Rahil Makadia (University of Illinois Urbana-Champaign) determinó que DART no solo cambió la trayectoria de Dimorphos, sino la de todo el sistema binario. Para medir ésta pequeña desviación, los investigadores utilizaron la técnica de ocultación estelar, registrando 22 eventos entre octubre de 2022 y marzo de 2025, combinando estos datos con mediciones de radar y navegación óptica de la misión DART.

«Éste es un pequeño cambio en la órbita pero, con el tiempo suficiente, incluso un pequeño cambio puede convertirse en una desviación significativa», comentó Thomas Statler, científico principal de cuerpos pequeños del sistema solar en la sede central de la NASA en Washington. «La medición increíblemente precisa hecha por el equipo científico valida nuevamente el impacto cinético como una técnica para defender la Tierra contra los peligros de los asteroides y muestra cómo podría desviarse un asteroide binario impactando solo a un miembro del par».

NEO Surveyor

NEO Surveyor es una de las iniciativas más concretas de la defensa planetaria a corto y medio plazo. Según la NASA, su lanzamiento está previsto no antes de septiembre de 2027. Este telescopio espacial realizará un sondeo inicial de cinco años con el objetivo de detectar al menos dos tercios de los objetos cercanos a la Tierra (NEO) de menos de 140 metros de diámetro, considerados potencialmente peligrosos. La misión forma parte del esfuerzo por cumplir el mandato del Congreso de Estados Unidos, que establece la necesidad de identificar más del 90 % de los NEO de ese tamaño, mejorando así la capacidad de anticipar y prevenir posibles impactos.

«Cada noche, los astrónomos de todo el mundo utilizan con diligencia telescopios ópticos terrestres para descubrir nuevos NEOs, caracterizar su forma y tamaño y confirmar que no representan una amenaza para nosotros», dijo Kelly Fast, directora de programa del Programa de Observaciones de NEO de la NASA. “Esos telescopios solo pueden buscar NEOs en el cielo nocturno. NEO Surveyor permitiría que las observaciones continúen día y noche, específicamente dirigidas a regiones donde se podrían encontrar objetos cercanos a la Tierra que podrían representar un peligro, y acelerar el progreso hacia la meta del Congreso».