Arqueólogos descubren un túnel bajo Jerusalén, pero nadie sabe por qué está ahí

Jerusalén es la fuente de investigación de numerosos arqueólogos ante la aparición de un túnel del que nadie sabe nada. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Este tipo de elementos que tenemos en nuestro poder, pueden realmente cambiarlo todo por completo, este túnel es una muestra, un destino hacía un lugar con un motivo de construcción del que quizás nadie sabe nada. Es una fuente de investigación para la que deberemos estar preparados.

Estos expertos no dudan en descubrir lo que puede pasar en estos días en los que realmente la historia se convierte en un misterio contra el que vamos a tener que luchar. Estaremos a merced de unos cambios que podrían convertirse en los mejores aliados de una situación que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve en estos días en los que Jerusalén acabará siendo una de las ciudades más destacadas de los últimos tiempos. Esta investigación histórica realmente podría acabar de cambiarlo todo por completo, de una forma que quizás hasta la fecha no sabíamos.

Nadie sabe por qué está ahí este túnel

Las antiguas construcciones que rodean la construcción de un túnel bajo Jerusalén que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada.

Es hora de saber qué puede pasar con este túnel que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado que fuera una realidad, en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta y que podría acabar de convertirse en la antesala de algo más.

Estaremos ante un giro radical que puede acabar siendo el que nos dará una manera de conocer este túnel que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Una novedad plena que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos dará una sorpresa inesperada.

Este importante túnel que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado que tuviéramos en este punto de la ciudad. Una conexión intencionada que los expertos no dudan en darnos y en descubrirnos. En busca de un inicio que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración.

Jerusalén es la fuente de investigación de estos arqueólogos desconcertados

Sabemos la importante de una de las ciudades más importantes para las religiones, un punto sagrado que puede tener un extra de misticismo si descubrimos la manera en la que este túnel se alza para descubrirnos lo que esconde tras él.

Los expertos de Acheologynews nos explican en un reciente artículo: «El túnel salió a la luz durante las excavaciones realizadas por la Autoridad de Antigüedades de Israel antes de la construcción de un nuevo barrio residencial planeado por la Autoridad de Tierras de Israel. El proyecto al norte de Ramat Rachel incluye 488 unidades de vivienda, espacios comerciales, lugares de trabajo, una escuela primaria y jardines de infancia en unos 58 dunams. Los funcionarios planean preservar el túnel como parte de un futuro parque arqueológico dentro del nuevo vecindario. Los investigadores notaron por primera vez lo que parecía una cavidad natural en el terreno rocoso. A medida que el trabajo continuaba, la abertura se expandió a un pasaje subterráneo mucho más grande. El túnel se extiende alrededor de 50 metros, o 164 pies, a través de la roca. Algunas secciones siguen bloqueadas por el colapso, por lo que los arqueólogos aún no han expuesto la longitud completa. La entrada al complejo fue construida con una escalera cortada en piedra, que conducía a una abertura tallada. En el interior, los arqueólogos encontraron capas de suelo compacto que habían llenado gradualmente el pasaje durante un largo período».

Siguiendo con la misma explicación: «Las excavaciones de prueba realizadas en varias partes del túnel mostraron que el espacio alcanza hasta 5 metros, o 16 pies, de altura y unos 3 metros, o 10 pies, de ancho. Las paredes conservan signos claros de corte deliberado de piedra. Las superficies lisas y la forma regular sugieren un proyecto planificado que requiere mano de obra, tiempo y habilidad técnica. Al principio, los arqueólogos consideraron la posibilidad de un sistema de agua diseñado para llegar a un manantial subterráneo. Esta idea fue rechazada más tarde. Las paredes no contienen yeso, que se usaba comúnmente en antiguas instalaciones de agua para evitar fugas. Una revisión geológica tampoco encontró ninguna fuente de agua subterránea en el área, y las excavadoras no vieron evidencia de agua estancada o corriente dentro del pasaje». Un descubrimiento que está aún en proceso de conocerse en primera persona lo que nos estará esperando en estos días en los que todo puede ser posible.