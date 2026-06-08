La izquierda no borra la fe

España lleva años debatiendo sobre el papel de la religión en la vida pública. Mientras la siniestra parte del arco político, bien valdría más por avieso más que por referencia a la izquierda, insiste en avanzar hacia un modelo cada vez más laico, con menor presencia de lo religioso en la educación, en los símbolos institucionales o en el espacio público, la realidad social parece contar otra historia más compleja. Y este fin de semana, con la visita del Papa y la movilización de miles de jóvenes, esa contradicción ha vuelto a hacerse visible.

Los datos del evento hablan de una magnitud difícil de ignorar. Más de 500.000 jóvenes participaron en la gran vigilia celebrada en Madrid, mientras que el conjunto de actos vinculados a la visita reunió a alrededor de 1,2 millones de personas en sus momentos centrales. En total, las estimaciones organizativas sitúan la movilización en torno a los 2 millones de asistentes. A ello se suma una cobertura mediática global con miles de periodistas acreditados y una difusión digital que ha convertido el acontecimiento en uno de los fenómenos religiosos más visibles de la última década en Europa.

Pero el impacto no se quedó en la calle. En televisión, la llegada del Pontífice alcanzó picos de más del 25% de cuota de pantalla, con cientos de miles de espectadores siguiendo en directo los principales actos. En redes sociales, los contenidos asociados a la visita sumaron millones de visualizaciones, con retransmisiones en streaming que llegaron a congregar a cientos de miles de usuarios simultáneos. La conversación digital, impulsada también por jóvenes creadores de contenido católico, convirtió el evento en tendencia durante horas.

Más allá de las cifras, lo relevante pasa por reflejar la persistencia de un vínculo cultural con lo cristiano que no desaparece, incluso en un contexto de creciente secularización institucional. Mientras el discurso político ha tendido en los últimos años a reforzar la idea de una España cada vez más laica, la realidad social se muestra de manera muy diferente.

En ese sentido, las políticas impulsadas por distintos gobiernos de izquierda —desde PSOE hasta Unidas Podemos o Sumar en sus distintas etapas— han reforzado una línea clara de separación entre Iglesia y Estado. Se ha reducido el peso académico de la asignatura de Religión en el sistema educativo, se han replanteado sus condiciones dentro del currículo escolar y se ha impulsado un modelo donde la enseñanza confesional pierde centralidad en la escuela pública. A ello se suman leyes como la regulación de la eutanasia o la ampliación de derechos reproductivos, que sectores conservadores interpretan como un alejamiento de la moral cristiana tradicional, aunque se enmarquen en un enfoque de derechos individuales y autonomía personal.

También se han abierto debates recurrentes sobre la presencia de símbolos religiosos en instituciones públicas o sobre la revisión de los acuerdos históricos entre el Estado español y la Santa Sede, siempre bajo la premisa de avanzar hacia un modelo de neutralidad institucional.

Sin embargo, reducir esta evolución a un intento de “desconexión cultural” sería simplificar un fenómeno mucho más profundo. España no ha dejado de ser un país profundamente marcado por el cristianismo, aunque su expresión ya no sea homogénea ni exclusivamente religiosa. Su huella sigue presente en el calendario, en las fiestas populares, en el lenguaje, en la arquitectura y, sobre todo, en una forma de entender la comunidad que sigue siendo reconocible incluso para quienes no practican la fe.

La comparación con la Jornada Mundial de la Juventud de 2011 en Madrid ayuda a entender la evolución. Aquel evento congregó a cerca de dos millones de personas en una España todavía más institucionalmente religiosa y con una fe más estructurada y socialmente integrada. Hoy, en cambio, el fenómeno es distinto, menos uniforme, más digital, más emocional y más elegido individualmente. La fe ya no se transmite solo por inercia cultural, sino también por búsqueda personal en un entorno marcado por la incertidumbre y la sobreexposición digital.

Lo que se observa no es tanto una confrontación entre un país que abandona su tradición religiosa y otro que intenta preservarla, sino una tensión constante entre dos dinámicas que conviven. Una institucional, que avanza hacia la laicidad del Estado, y otra cultural, que mantiene vivo un sustrato cristiano que reaparece con fuerza en momentos de alta carga simbólica.

Esa tensión no es exclusivamente religiosa, también es política y generacional. En paralelo a este resurgir de lo simbólico cristiano, la derecha política ha consolidado su posición en amplios sectores del electorado, especialmente entre votantes jóvenes que buscan marcos de referencia más estables. Sin establecer relaciones simplistas, sí parece evidente que existe una coincidencia de forma y fondo y es que en tiempos de incertidumbre, crece la demanda de identidad, de pertenencia y de continuidad.

España, en definitiva, no está asistiendo a una desaparición de su raíz cristiana, sino a su transformación. Las políticas públicas pueden avanzar hacia la laicidad, pero la cultura —mucho más lenta, más profunda y menos legislable— sigue mostrando que el ADN histórico del país permanece. Y lo hace no como imposición, sino como parte de un imaginario colectivo que, incluso en su versión más secular, sigue reconociéndose en sus propias raíces.