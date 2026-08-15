Libros y canciones recomendables a Pedro Sánchez

Las vacaciones bokassianas, entre opulentas y obscenas, de toda la familia Sánchez, vienen a demostrar que al todavía presidente lo único que preocupa es el uso y disfrute de un poder del que abusa sin miramientos y que, al fin y a la postre, pagan inevitablemente los contribuyentes.

Le trae al pairo que la invasión ceutí por parte de un rey corrupto, repleto de satrapía y al que de algún modo intenta imitar, haya colocado a una ciudad que forma parte indeleble de la soberanía española desde hace siglos (jamás fue territorio de Rabat, que es una entelequia recién creada desde el punto de vista histórico hace unos años) en una situación tan difícil que ha dejado al Estado español actual en cueros.

Todos los españoles, incluso aquellos que le votan y defienden (por precio, naturalmente, el único estilo que entiende Sánchez), saben que el autocrático presidente español no está bien, pero aún así, hay cosas que pasan de castaño oscuro. Ha llegado a tal grado de degeneración política, algo hay también en lo referente a la persona, que es incapaz de escuchar el clamor de una nación entera indignada con lo que está ocurriendo en aquella ciudad españolísima sita en el continente africano. Ignoro qué puede decir a su familia que papea opíparamente, camareros incluidos, a costa del resto de los españoles; tampoco qué mensajes traslada a los guardias civiles que le ayudan a zambullirse en aguas canarias.

Porque se han quemado ya cerca de 250.000 hectáreas de bosque en el territorio nacional; y Mohamed VI le ha sacado los colores, amén de que le importa una higa que más de la mitad de los españoles apenas ha podido pasar unos días de vacaciones ante el incremento de precios y la inflación disparada. Este es el sujeto. Llegó al poder para que le sirvan y para aprovecharse de él.

Ha dedicado algunos minutos de sus inmensas y carísimas vacaciones a descojonarse de los españoles, recomendando, dadas las circunstancias, una serie de canciones que seguramente le han puesto en papel algunos de sus asesores woke. Y, de paso, ¡manda bemoles!, el tipo que no ha leído un libro en su día ha hecho lo propio con libros actuales.

Le voy a recomendar, gratis, los libros que indefectiblemente debería leer.

Tome nota, gran capo.

De Tangentópolis al exilio. Vida y muerte política de Bettino Craxi, el ex jefe corrupto del Partido Socialista Italiano (el que fundó Mussolini). Sin cambiar de bandera. Del suegro de Alberto Ruiz-Gallardón. Un hombre para la eternidad de Tomás Moro. O cómo un canciller mantiene sus valores hasta el final.



En canciones: Sin ti no soy nada… Sin el Falcon y el Super Puma, eres menos que un sereno.

Comprendo que puede ser demasiado para un simple fulero.

Recordatorio para la joven Sánchez: Penoso, muy penoso es que tu madre fuera la administradora de un lugar de prostitución. Penoso es intentar trabajar como catedrática en una universidad pública cuando ni siquiera se tiene la titulación secundaria. Penoso es decir que se trabaja para los españoles cuando se les roba, miente y manipula.

¡Aprende un poco antes de soltar la lengua!

PD. Para amenizarle las vacaciones, el diario británico The Telegraph le ha dedicado esta semana una serie de descripciones amables, tales como que se trata de un «paria de izquierdas» irredento y como «la persona que está dispuesta a llevar a Europa hacia el abismo…».

Lo dice un prestigioso periódico británico. En la antítesis sanchista, aparece Giorgia Meloni, que se está imponiendo en Europa por sus valores, su determinación y su limpieza personal.