Zapatero, ¿qué perpetras de nuevo?

Este muchacho no está bien. Y ello es humanamente entendible. Al final, la vida, aún siendo un hombre joven, le ha puesto en el lugar que se merece por sus fechorías, engaños y engreimiento. Creyó que era de verdad y ha devenido en un pobre ganapán falsario.

Si a algún español le ha venido de perlas la invasión de Ceuta, la plaga de incendios por doquier, el eclipse y los abusos de poder sanchistas del verano, ese es, sin duda, Rodríguez Zapatero. Imagino que no habrá tenido la osadía de presentarse en las playas de Almería, donde un tiempo tuvo casa. Los vecinos le hubieran linchado con palabras gruesas. Algo, desde luego, está perpetrando… Un tipo que tiene contactos en todas las esferas de la administración estará moviendo los hilos a su favor. Consiguió que el juez Calama estudiara su recurso para echar tierra sobre su imponente caso de corrupción, junto con la orgía de mentiras acumuladas, pero de ahí a entender que tiene alguna posibilidad va un trecho… Incluso pagando a uno de los mejores abogados procesalistas…

Zapatero tiene que pagar por lo que la UDEF dice que ha perpetrado, que es muchísimo. Ahora está soliviantando a sus hooligans mediáticos (algunos de ellos le deben todo porque ni siquiera son profesionales del periodismo serio y roban el trabajo a los profesionales que quisieron ser y son periodistas siempre) para que cuenten la historia de que el tema de las joyas está prescrito. ¡No, señor! La prescripción de un delito ante Hacienda empieza cuando se descubre… Siempre ha sido así, salvo que este sujeto que arruinó a España y la enfrentó entre sus gentes tenga alguna bula especial. Si la tiene, que se diga.

Anda como loco, todo cuitado, intentando que la Agencia Tributaria tenga tratos de favor hacia él y sus deudas (mujer e hijas). Si ello sucede, habrá que hacer un llamamiento a la sumisión fiscal. El tipo que ha vivido siempre del contribuyente (¡y de qué manera tan lujosa!) no puede venir ahora a llamarse a aldanas.

Se está dando cuenta ya de que Sánchez, su cuate hasta ahora, empieza a soltar amarras. Algo que tampoco le deja dormir. Zapatero, hijo, no la hagas y no la temas. Tú debes temer. Y mucho. Nos has hecho mucho daño, salvo a Pepiño, Lacalle, Crespo y la chica del consejo de administración de RTVE.

¡Hala!