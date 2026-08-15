La década de los años 80 da para mucho

Y no me estoy refiriendo a aquellos años 80 o al grupo musical que surgió allá por el año 1985, La Década Prodigiosa, no. Me quiero referir a los monarcas que, reinando o no, han entrado en esa década de cumplir 80 o más años. En astrología, el número 80 significa «logro material y madurez, así como resiliencia cíclica». En esta citada década entró Carlos Gustavo de Suecia. Las celebraciones en su país, no solo por cumplir 80, sino por el 50 aniversario de su boda con Silvia, fueron muy importantes a nivel religioso y popular, porque, a pesar de todo, confirmaron que sigue siendo un rey muy respetado y querido. Y eso que continúa con el mantra de que quien debía haber sido su heredero era Carlos Felipe, el único hijo varón de la familia. Pero claro, ganó el hecho real de la primogenitura que, en este caso, corresponde a su hija Victoria.

El número 86, en numerología, es una combinación de «éxito material y compromiso familiar». Aquí nos encontramos con Margarita de Dinamarca, soberana durante 52 años, y que abdicaría en su hijo Federico el 14 de enero del 2024, pero sigue ostentando el título de reina. Y vamos al 88, número bonito y capicúa, que significa «abundancia y manifestación, poder personal y liderazgo, así como equilibrio y justicia». Pues aquí vemos a tres reyes ya no reinantes: Juan Carlos y Sofía, así como Beatriz de Holanda. El Rey Juan Carlos abdicó el 18 de junio de 2014; no lo hizo voluntariamente como sí lo hicieron Margarita y Beatriz. Tanto la familia, concretamente su hijo Felipe y, sobre todo, su nuera Letizia, así como el gobierno, fueron «los culpables» de esta decisión. Y pensar que yo había escrito el libro Los reyes no abdican, ¡vaya visión la mía! También la de Sofía diciendo reiteradamente que los reyes no abdican jamás. Que debían morir en su cama siendo reyes y «el rey ha muerto, ¡viva el rey!». A pesar de la abdicación, no han perdido ninguno de los dos el título de Rey, pero con el añadido de eméritos.

Beatriz abdicó el 30 de abril de 2013 en su hijo Guillermo y no quiso, como lo hicieron su madre Juliana y su abuela Guillermina, seguir siendo reina, ni siquiera emérita, sino, simplemente, princesa de los Países Bajos. En unas declaraciones con motivo de su cumpleaños: «No hay mejor regalo para mí que cumplirlos en compañía de mi familia, hijos y nietos». Y llegamos al número 89 con un significado de «poder personal, equilibrio material, así como sabiduría interior y evolución espiritual». Y aquí nos encontramos con Harald de Noruega, rey desde 1991, y que la entonces reina Federica de Grecia, tan casamentera ella, a punto estuvo de casar a su hija Sofía con él. Pero lo que no puede ser, no puede ser y, además, es imposible. Se casaría con Sonia, su amor secreto. A pesar de todos sus problemas de salud, no ha abdicado. ¿Debido a los escándalos de su nuera Mette Marit, por su relación con Epstein y todo el tema del hijo de ésta, Marius Borg? Puede. Desde luego, no parece que vaya a hacerlo: «Hemos sido bendecidos con una buena salud, una familia maravillosa y multitud de amigos leales». Ahí queda. De cualquier forma, vivir ochenta y más años da para muchos momentos felices y otros no tanto, por no decir desgraciados.

Chssssss…

La relación entre él y su ex mexicana es «tóxica» y está perjudicando la custodia de su hijo.

Después de meses sin hablarse por culpa de la delicada y conflictiva relación con su hija, amén de la polémica en torno a la casa que heredaron de mamá, la solución ha sido venderla y que cada una pueda adquirir una para su propia

familia. Muy acertada e inteligente solución.

Tras más de 30 años vinculado a Mediaset, de donde fue despedido fulminantemente, ha desembarcado en Galicia junto a su esposa y su hija, para apoyar la fundación dedicada a la investigación del sarcoma de Ewing y homenajear al hijo que tuvo con la famosa y que falleció a los 27 años.

Shaila, de 46 años, está preparando un gran homenaje a su madre, la inolvidable Rocío Dúrcal, de la que el pasado marzo se cumplieron ya 20 años de su muerte. ¡Cómo pasa el tiempo!

Demasiado paternalista a la hora de saludarle en el palacio de Marivent. No creo que lo hiciera con los presidentes de otras autonomías.

Lógico que el juez le prohibiera al ministro Félix Bolaños sonreír cuando le interrogaba sobre el juez Peinado. ¡Algo más de seriedad, señor Ministro!

Para el columnista Teodoro León de Gross, «las joyas de Zapatero» son lawfare, el software de su mujer, lawfare al igual que Plus Ultra, y las putas a sueldo de Ábalos (¿Por qué no escribimos en castellano, que tiene un vocabulario tan rico?).

Letizia distinguió, en la recepción en Marivent, con un cariñosísimo saludo a

Jaime Anglada, cantante y gran amigo de Felipe, Medalla de Oro de las Islas Baleares, y ya restablecido del terrible atropello que sufrió, que por poco le mata.

Matías Prats, el famoso periodista presentador, muy querido por este columnista, reconoció el pasado 26 de julio ser abuelo: «Para quienes ya lo somos, no hay mayor orgullo». Lo es de Carlota, Martina y Matías.