Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 7 de julio al 14 de agosto

SUBEN: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo, el famoso futbolista de 41 años, y la influencer Georgina Rodríguez, de 32 (se conocieron en 2016 en Madrid, cuando ella trabajaba en la madrileña tienda de Gucci de la calle de Serrano y él jugaba en el Real Madrid), confirman en Instagram que han contraído matrimonio civil en la localidad portuguesa de Cascais, en el transcurso de una ceremonia a la que asistieron sus… ¡¡¡Cinco hijos!!! Lo cierto es que ha sido una sorpresa, diría que una sorpresa muy positiva, el haberlo hecho lejos de las cámaras y del gentío. Como también lo fue su actitud en los Mundiales. Nada que ver con la de Messi, que defraudó bastante. Al César lo que es del César…

SUBE: Marta García

La atleta femenina castellano-leonesa, nacida en León, criada en Palencia y crecida en Valladolid, quien, tras superar lesiones y no estar muy contenta consigo misma estos pasados meses, se ha proclamado subcampeona de Europa de 5.000 metros en el Campeonato Europeo de Birmingham, consiguiendo la medalla de plata con una marca de 15:39,98 solo superada por la italiana Nadia Battocleti. Una emocionante carrera para el atletismo español.

SUBE: Drako

El perro mascota de Kike, el joven de 19 años, nacido de la relación fracasada entre Bertín Osborne y Fabiola Martínez, con parálisis cerebral y problemas de movilidad, según la madre, «se ha convertido en el mejor amigo y compañero» de su hijo. Juega con él y es una de las pocas cosas que puede hacer. Lo entiende todo y siempre está atento a todo lo que nos pasa, hasta el extremo de que, cuando el niño sufre episodios epilépticos, el animal cambia de actitud y permanece atento al joven y a todos sus movimientos hasta que todo pasa. Cuando Drako nota que le da la crisis a Kike, se mete debajo de la cama fruto de su sensibilidad, convirtiéndose en un apoyo imprescindible para Kike. Pienso que los perros, en muchos casos, son mejores que el hombre.

SUBE: Pep Guardiola

El controvertido entrenador y uno de los mejores técnicos de futbol de 55 años, una década al frente del Manchester City llena de éxitos, ha decidido abandonar el club, alejarse del futbol, renunciar a las tentadoras ofertas que le llegan, para dedicar su vida, hasta ahora volcada en el deporte, a su padre, Valentin Guardiola, de 95 años, y al resto de su familia, reconociendo que desea disfrutar de él mientras viva. Todo un ejemplo de amor filial. Y es que, algunas veces, las apariencias engañan.