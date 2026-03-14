El aviso de los expertos sobre los asteroides que se acercan a la Tierra que puede ser fatal

En 2022, la NASA estrelló la nave DART contra el asteroide Dimorphos para probar si era posible desviarlo antes de que impactara contra la Tierra. La misión logró desplazar su trayectoria alrededor del asteroide Didymos y, según un estudio publicado en Science Advances, también modificó ligeramente su órbita alrededor del Sol.

El desplazamiento fue de apenas 0,15 segundos, pero demuestra que incluso un cambio diminuto puede convertirse, con el tiempo, en una desviación significativa. En un comunicado, la NASA destaca que la misión marcó «la primera vez que un objeto creado por el ser humano ha alterado de manera medible la trayectoria de un cuerpo celeste alrededor del Sol».

Misión DART de la NASA

«Una nueva investigación ha revelado que el impacto intencional de la nave espacial de la Prueba de redireccionamiento del asteroide doble (DART, por sus siglas en inglés) de la NASA contra el asteroide satélite Dimorphos, en septiembre de 2022, no solo cambió el movimiento de Dimorphos alrededor de su compañero más grande, Didymos; este choque también cambió la órbita de ambos asteroides alrededor del Sol», explica la NASA.

El estudio, publicado el 6 de marzo en la revista científica Science Advances, revela que las observaciones del movimiento de esta pareja de asteroides revelaron que el período orbital de 770 días alrededor del Sol cambió en una fracción de segundo después del impacto de la nave espacial DART contra Dimorphos. El telescopio espacial Hubble observó dos colas de polvo expulsadas del sistema de asteroides Didymos-Dimorphos varios días después de que la nave espacial DART de la NASA impactara contra el asteroide más pequeño.

«Éste es un pequeño cambio en la órbita pero, con el tiempo suficiente, incluso un pequeño cambio puede convertirse en una desviación significativa», dijo Thomas Statler, científico principal de cuerpos pequeños del sistema solar en la sede central de la NASA en Washington. «La medición increíblemente precisa hecha por el equipo científico valida nuevamente el impacto cinético como una técnica para defender la Tierra contra los peligros de los asteroides y muestra cómo podría desviarse un asteroide binario impactando solo a un miembro del par2.

Cuando DART chocó contra Dimorphos, el impacto lanzó al espacio una enorme nube de escombros rocosos, alterando la forma del asteroide, el cual mide 170 metros de ancho. Como los escombros llevaban su propio impulso al alejarse del asteroide, propulsaron a Dimorphos de manera explosiva; esto se denomina factor de mejora del impulso.

Según la investigación, el factor de mejora del impulso con el impacto de DART duplicó el impacto creado por la nave por sí sola. Investigaciones previas mostraron que el período orbital de 12 horas alrededor de Didymos, el asteroide más grande, se redujo en 33 minutos. El nuevo estudio indica que el impacto expulsó tanto material que también cambió el período orbital del sistema alrededor del Sol en 0,15 segundos.

«El cambio en la velocidad orbital del sistema binario fue de más o menos 11,7 micrómetros por segundo, o 4,3 centímetros (1,7 pulgadas) por hora», dijo Rahil Makadia, autor principal del estudio, quien trabaja en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. «Con el tiempo, un cambio tan pequeño en el movimiento de un asteroide puede marcar la diferencia entre que un objeto peligroso choque o no contra nuestro planeta».

Telescopio NEO Surveyor

Aunque la misión DART para desviar un asteroide fue un éxito, los expertos advierten que la falta de detección temprana plantea desafíos críticos para la defensa planetaria. Existen miles de objetos y asteroides cercanos a la Tierra y, aunque los de mayor tamaño están perfectamente localizados, no ocurre lo mismo con los medianos.

En 2027, la NASA lanzará el telescopio NEO Surveyor, una herramienta diseñada específicamente para proteger el planeta Tierra con sensores infrarrojos para detectar el calor que emiten las rocas. Gracias a estos datos, los científicos podrán planificar la respuesta adecuada, desviando o destruyendo los asteroides peligrosos.

«Al buscar NEOs más cercanos a la dirección del Sol, NEO Surveyor ayudaría a los astrónomos a descubrir peligros de impacto que podrían acercarse a la Tierra desde el cielo diurno», dijo Amy Mainzer, directora de encuestas de NEO Surveyor en la Universidad de Arizona. «NEO Surveyor también mejoraría significativamente la capacidad de la NASA para determinar los tamaños y características específicos de los NEOs recién descubiertos mediante el uso de luz infrarroja, complementando las observaciones en curso realizadas por observatorios terrestres y radares», agregó.

Una de las principales ventajas que ofrece este telescopio es que puede detectar asteroides oscuros, los más difíciles de localizar. Estos objetos «tienen un determinado tipo de características como que orbitan a unos 50 millones de kilómetros de la Tierra y cuentan con un tamaño a partir de 140 metros», explica Miriam Catalán, responsable de desarrollo y ventas de Thales Alenia Space. El NEO Surveyor viajará hasta el punto L-1 de Lagrange, que es una zona de gran estabilidad gravitacional que se encuentra entre el Sol y de la Tierra, a 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta.