La intención oculta de los adultos que disfrutan jugando al Tetris o a la Serpiente en el móvil, según los psicólogos

Muchos pensaban que juegos como Tetris o la clásica Serpiente desaparecerían con la llegada de los gráficos en alta definición, los mundos abiertos y las experiencias multijugador. Sin embargo, décadas después de su lanzamiento, siguen ocupando un lugar destacado en millones de teléfonos móviles de todo el mundo. Basta con observar cualquier tienda de aplicaciones para comprobar que estas propuestas sencillas continúan acumulando descargas y usuarios fieles. Lo más llamativo es que no solo atraen a quienes crecieron con ellas, sino también a nuevas generaciones que descubren su encanto por primera vez.

A simple vista, puede parecer extraño que alguien prefiera encajar bloques geométricos del Tetris o controlar una serpiente pixelada cuando existen videojuegos infinitamente más complicados. Sin embargo, detrás de este fenómeno existen razones psicológicas y emocionales muy interesantes. Diversos estudios concluyen que los videojuegos clásicos despiertan sentimientos de nostalgia, bienestar y conexión con etapas significativas de la vida. Además, su diseño sencillo y accesible los convierte en una opción ideal para desconectar durante unos minutos. Lejos de ser una moda pasajera, el éxito de estos títulos demuestra que la experiencia de juego no siempre depende de la tecnología más avanzada, sino de las emociones que logra despertar.

Por qué seguimos jugando al Tetris y a la Serpiente décadas después

Una de las principales razones que explican la popularidad de estos juegos es la nostalgia. Volver a jugar al Tetris o a la Serpiente puede transportar mentalmente a muchas personas a momentos concretos de su infancia, adolescencia o juventud.

Investigadores de la West Virginia University han analizado cómo los videojuegos retro pueden actuar como auténticas “máquinas del tiempo”, capaces de evocar recuerdos positivos asociados a determinadas etapas vitales. Cuando una persona revive esas experiencias, suele experimentar emociones agradables relacionadas con la seguridad, la diversión y la familiaridad.

La nostalgia no consiste únicamente en recordar el pasado. También ayuda a reforzar la identidad personal y la sensación de continuidad a lo largo de la vida, algo especialmente destacado en momentos de cambio o incertidumbre.

Juegos fáciles de entender: serpiente y tetris

Otra de las claves de su éxito es su extraordinaria sencillez. Las reglas del Tetris pueden explicarse en pocos segundos y la mecánica de la Serpiente resulta intuitiva incluso para quienes apenas tienen experiencia con videojuegos.

Frente a títulos modernos que requieren largas horas de aprendizaje, estos juegos ofrecen una experiencia inmediata. El usuario puede abrir la aplicación, jugar durante unos minutos y cerrar la partida sin necesidad de seguir una historia compleja o recordar controles complicados.

Esta facilidad de acceso encaja perfectamente con los hábitos actuales, marcados por momentos breves de entretenimiento durante desplazamientos, descansos laborales o tiempos de espera.

La satisfacción de superar desafíos

Aunque parecen simples, estos videojuegos, ahora en el móvil, antes en otros formatos, están diseñados para ofrecer retos constantes. Cada partida plantea un objetivo claro y alcanzable, pero siempre existe la posibilidad de mejorar la puntuación anterior.

Esta combinación de dificultad progresiva y recompensa inmediata genera una sensación de satisfacción muy intensa. El jugador percibe que controla completamente el resultado de la partida y que cada mejora depende directamente de su habilidad.

Precisamente por eso resultan tan adictivos. El deseo de superar una marca personal o alcanzar un nuevo nivel mantiene el interés incluso después de cientos de partidas.

Un refugio frente a la sobreestimulación

Vivimos rodeados de estímulos constantes: notificaciones, redes sociales, vídeos y contenidos que compiten por captar nuestra atención. En este contexto, muchos usuarios encuentran en los videojuegos clásicos una experiencia mucho más relajante.

Tetris o la Serpiente no exigen seguir argumentos complejos ni interactuar con otros jugadores. Su propuesta es clara y directa, lo que permite concentrarse únicamente en la tarea que aparece en pantalla.

Algunos expertos consideran que esta simplicidad puede generar una sensación de descanso mental difícil de encontrar en otras formas de entretenimiento digital más exigentes.

El bienestar asociado a los recuerdos

La investigación sobre nostalgia ha demostrado que recordar experiencias positivas puede tener efectos beneficiosos sobre el estado de ánimo. Según estudios difundidos por la Universidad de Southampton, las experiencias nostálgicas suelen aumentar los sentimientos de conexión social, optimismo y bienestar psicológico.

Cuando una persona vuelve a jugar a un videojuego que formó parte de su vida años atrás, no solo recuerda el propio juego. También pueden reaparecer recuerdos relacionados con amigos, familiares, lugares o momentos importantes. Por eso muchas personas experimentan una sensación de confort difícil de explicar únicamente desde la perspectiva del entretenimiento.

El éxito continuado del Tetris, la Serpiente y otros títulos clásicos demuestra que la tecnología no siempre determina el valor de una experiencia. Estos videojuegos han sobrevivido porque ofrecen algo que sigue siendo relevante: diversión inmediata, desafíos accesibles y una poderosa conexión emocional con el pasado.