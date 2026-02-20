Los mejores juegos sin conexión para iPhone y iPad en 2026: para viajes, avión y ratos muertos

Hay algo que todos descubrimos tarde o temprano: no siempre tenemos buena cobertura, datos ilimitados o WiFi disponible. Y es justo ahí cuando los juegos sin conexión para iPhone y iPad demuestran su verdadero valor. En un avión, en el tren, en una sala de espera o en una escapada rural sin señal, tener instalados varios títulos que funcionen completamente offline marca la diferencia entre el aburrimiento y pasar el rato sin mirar el reloj.

Monument Valley, un clásico que no envejece

Monument Valley sigue siendo uno de los referentes cuando hablamos de juegos offline en iOS. Es un título de puzles con una estética minimalista inspirada en las ilusiones ópticas de Escher. La mecánica es sencilla, pero brillante: manipulas estructuras imposibles para guiar a la protagonista a través de escenarios que parecen sacados de un sueño.

No necesita conexión una vez descargado y funciona perfectamente tanto en iPhone como en iPad. Es ideal para partidas cortas, pero también para dejarse llevar durante un vuelo largo, donde agradeces algo que no dependa del WiFi del avión. Descarga en App Store.

Angry Birds, nostalgia que sigue funcionando

Puede que hayan pasado más de quince años desde su lanzamiento original, pero Angry Birds sigue siendo uno de esos juegos que encajan perfectamente en la categoría de juegos sin conexión para iPhone y iPad.

La mecánica es tan simple como adictiva, lanzar pájaros con un tirachinas para derribar estructuras y eliminar a los cerdos. No requiere conexión constante para jugar las fases individuales, y su estructura por niveles permite partidas rápidas, ideales para un viaje en metro o una espera en el aeropuerto. En el iPad, además, el control resulta especialmente cómodo. Descarga en App Store.

Stardew Valley, granja y calma sin Internet

Si prefieres algo más profundo y con muchas horas de contenido, Stardew Valley es una apuesta segura. Gestionas una granja heredada, cultivas, pescas, interactúas con vecinos y exploras minas. Todo en formato pixel art, con un ritmo pausado que invita a desconectar.

Es perfecto para viajes largos porque puedes jugar sin conexión y avanzar a tu ritmo. No depende de servidores ni de eventos online, así que la experiencia es completa incluso en modo avión. Descarga en App Store.

Alto’s Odyssey, partidas rápidas y relajantes

Para quienes buscan algo más ligero y directo, Alto’s Odyssey es ideal. Es un endless runner en el que desciendes por dunas realizando saltos y acrobacias mientras suena una banda sonora muy cuidada.

Funciona sin conexión y es perfecto para ratos muertos de cinco o diez minutos. Además, su apartado visual hace que jugar en la pantalla grande del iPad sea especialmente agradable. Descarga en App Store.

Dead Cells, acción exigente sin depender de datos

Si te va la acción y el reto, Dead Cells es uno de los mejores roguelike disponibles en iOS. Combate rápido, exploración y dificultad elevada en partidas que nunca son iguales.

No requiere conexión para jugar en modo individual, lo que lo convierte en un gran compañero para trayectos largos. Eso sí, conviene usar mando externo si quieres una experiencia más precisa, aunque con controles táctiles también cumple con solvencia. Descarga en App Store.

Mini Metro, estrategia minimalista para pensar

Mini Metro es uno de esos juegos aparentemente sencillos que terminan enganchando. Debes diseñar líneas de metro en ciudades que crecen constantemente, gestionando bien los recursos para evitar el colapso.

No necesita conexión y es ideal para quienes disfrutan pensando estrategias en silencio, sin notificaciones ni interrupciones. Es un título perfecto para concentrarte durante un trayecto en tren o mientras esperas una reunión. Descarga en App Store

Por qué conviene tener varios juegos offline instalados

Muchos títulos actuales exigen conexión constante incluso para partidas en solitario, ya sea por publicidad, sincronización en la nube o eventos temporales. Por eso, antes de viajar, conviene probar el juego activando el modo avión y comprobar que realmente funciona sin Internet.

Tener una pequeña selección de juegos sin conexión para iPhone y iPad preparados con antelación evita sorpresas desagradables en pleno vuelo. Además, en dispositivos como el iPad, la experiencia mejora notablemente gracias al mayor tamaño de pantalla y a su autonomía.