ExpressVPN gaming refuerza su presencia en los esports con nuevas alianzas y recompensas para jugadores

ExpressVPN ha decidido reforzar su presencia en el mundo del gaming competitivo con una serie de acuerdos que la sitúan en algunos de los entornos más influyentes de los esports. La compañía ha anunciado la renovación de su alianza con la League of Legends EMEA Championship (LEC) de Riot Games y la firma de nuevas colaboraciones con el VALORANT Champions Tour (VCT) en las regiones EMEA y Americas, además de asociaciones con los equipos G2 Esports y Method.

Nuevo impulso de ExpressVPN gaming en los esports

Estas alianzas permiten a ExpressVPN integrarse en competiciones, retransmisiones y comunidades que concentran a millones de jugadores y espectadores en todo el mundo. El objetivo es reforzar su posicionamiento dentro del ecosistema gaming y ofrecer a los jugadores herramientas que mejoren su experiencia online en un entorno cada vez más conectado.

La renovación de la colaboración con la LEC supone mantener la presencia de la marca en uno de los campeonatos más relevantes de League of Legends en Europa, Oriente Medio y África. A esta alianza se suman ahora los acuerdos con VCT EMEA y VCT Americas, dos de las competiciones más importantes dentro del circuito competitivo de VALORANT.

La compañía también ha establecido asociaciones con dos organizaciones muy reconocidas dentro del panorama de los esports, G2 Esports y Method. Ambas cuentan con comunidades activas de seguidores y con equipos profesionales que compiten en algunas de las ligas más importantes del sector.

Gracias a estos acuerdos, ExpressVPN tendrá presencia constante en retransmisiones, eventos regionales y contenidos generados por creadores vinculados a estas organizaciones. Esto incluye apariciones en streams, activaciones en torneos y colaboraciones dentro del propio ecosistema competitivo.

Recompensas y promociones para los fans

Uno de los aspectos más destacados de estas colaboraciones es la posibilidad de ofrecer incentivos a los seguidores de los esports. Los fans podrán acceder a drops exclusivos, promociones especiales y recompensas dentro de distintos juegos a lo largo del año.

Este tipo de iniciativas busca fortalecer la relación entre las marcas tecnológicas y las comunidades de jugadores, un elemento cada vez más importante en el crecimiento del gaming competitivo. Los acuerdos también permitirán desarrollar acciones específicas durante retransmisiones y eventos, creando oportunidades para que los seguidores interactúen con la marca mientras siguen sus competiciones favoritas.

Un nuevo hub social para la comunidad gaming

Como parte de esta estrategia, la compañía lanzará un nuevo canal social dedicado exclusivamente al gaming. Este espacio pretende convertirse en un punto de encuentro para jugadores, creadores de contenido y seguidores de los esports.

A través de este hub, los usuarios podrán seguir las últimas novedades, participar en conversaciones sobre videojuegos y acceder a contenido exclusivo. También se organizarán sorteos de merchandising y promociones vinculadas a las competiciones en las que participa ExpressVPN. El objetivo es crear un entorno en el que la comunidad pueda interactuar de forma directa con la marca y con otros aficionados al gaming.

Tecnología pensada para el entorno del gaming

El auge del gaming online ha convertido la conectividad en un elemento clave para los jugadores. Hoy en día, jugar no implica solo competir, sino también crear contenido, comunicarse con otros usuarios y realizar transacciones dentro de plataformas digitales.

Para responder a estas necesidades, ExpressVPN ha desarrollado tecnologías orientadas a mantener conexiones estables incluso en momentos de alta demanda. Entre ellas destaca su protocolo Lightway y una red global de servidores de 10 Gbps presente en 105 países.

Además, su función Smart Location permite conectar automáticamente al servidor más adecuado según la ubicación del usuario, lo que ayuda a mantener una experiencia online más consistente.

Una apuesta por el futuro del gaming competitivo

El crecimiento de los esports ha atraído a numerosas marcas tecnológicas interesadas en formar parte de este ecosistema. Para la compañía estas alianzas representan una oportunidad de conectar con una audiencia global muy activa y profundamente digital.

Al integrarse en ligas como la LEC o el circuito competitivo de VALORANT, ExpressVPN gaming se posiciona dentro de algunos de los escenarios más visibles del juego competitivo. Al mismo tiempo, busca reforzar su papel como proveedor de herramientas de privacidad y conectividad para jugadores, creadores y comunidades.