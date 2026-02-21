La historia del botón Home y por qué desapareció del iPhone

Cuando en 2007 se presentó el primer iPhone, hubo un detalle que lo diferenciaba de todo lo que existía hasta entonces, un único botón físico en el frontal. Mientras otros fabricantes llenaban sus teléfonos de teclas y accesos directos, Apple apostó por la simplicidad extrema. Ese botón Home no solo servía para volver a la pantalla principal, también simbolizaba una nueva filosofía de diseño que buscaba reducir todo a lo esencial.

El botón Home como seña de identidad

Durante años, el botón Home fue el punto de referencia del iPhone. Permitía salir de cualquier aplicación, activar la multitarea con doble pulsación e incluso invocar a Siri en modelos posteriores. Era intuitivo, cualquiera que cogiera un iPhone por primera vez entendía que, si se perdía, bastaba con pulsar ese botón para “volver a casa”.

Con la llegada del iPhone 5s en 2013, el botón dio un salto importante al integrar Touch ID. De repente, no solo servía para navegar por el sistema, sino también para desbloquear el teléfono y autorizar pagos con la huella dactilar. Aquella combinación de botón físico y lector biométrico reforzó su papel central en la experiencia del usuario y convirtió al iPhone en referencia en seguridad móvil.

El botón Home dejó de ser un simple componente. Era identidad, ergonomía y costumbre. Muchos usuarios desarrollaron una memoria automática alrededor de él. Si algo fallaba o una app se quedaba bloqueada, la solución era instintiva, pulsar el botón.

El principio del fin con el iPhone X

El cambio empezó a insinuarse con el iPhone 7. Aunque mantenía el diseño clásico, el botón dejó de ser realmente mecánico y pasó a ser háptico. Ya no se movía físicamente, sino que simulaba la pulsación mediante vibración. A simple vista parecía igual, pero por dentro ya era otra cosa. Fue una transición suave para acostumbrar al usuario a que el botón físico estaba dejando de ser imprescindible.

En 2017 llegó el punto de inflexión con el iPhone X. Apple eliminó el botón Home para apostar por una pantalla que ocupaba casi todo el frontal. Con él desapareció también Touch ID en favor de Face ID y un sistema de gestos completamente nuevo. Deslizar desde la parte inferior sustituyó a la pulsación. La multitarea, el centro de control y la vuelta al inicio pasaron a depender de movimientos sobre la pantalla.

La historia del botón Home cambió en ese momento de forma definitiva. Lo que durante una década fue imprescindible, dejó de existir en la gama principal del iPhone en cuestión de meses.

Por qué tenía sentido eliminarlo

La desaparición del botón Home no fue un simple capricho estético. Liberar espacio físico permitió ampliar la pantalla sin aumentar el tamaño del dispositivo. En un mercado que demandaba paneles más grandes para ver vídeo, jugar o navegar, cada milímetro contaba.

Además, los gestos ofrecían una experiencia más fluida y coherente con el concepto de pantalla táctil total. Sin un elemento mecánico, se reducía el desgaste, se simplificaba el diseño interno y se eliminaba uno de los puntos más delicados del dispositivo.

La historia del botón Home refleja también cómo han cambiado nuestros hábitos. Hoy estamos acostumbrados a interactuar con deslizamientos y toques en pantalla. Las nuevas generaciones han crecido sin ese botón físico como referencia.

Un icono que marcó época

Apple mantuvo el botón Home en modelos como el iPhone SE durante algunos años más, pensado para quienes preferían el formato clásico. Sin embargo, la tendencia ya era clara, el futuro pasaba por el diseño todo pantalla.

Para quienes vivimos aquellos primeros iPhone, el botón Home era casi un refugio. Sabíamos que estaba ahí, sólido y reconocible. Su desaparición marcó el paso definitivo hacia el iPhone más moderno, dominado por gestos y reconocimiento facial.