Apple Music y TikTok se integran con “Reproducir canción completa” para escuchar música sin salir de la app

TikTok es uno de los grandes motores de descubrimiento musical del mundo. Canciones que aparecen en vídeos virales pueden convertirse en éxitos globales en cuestión de días. Ahora, Apple quiere aprovechar ese fenómeno con una nueva integración entre Apple Music y TikTok que busca hacer el proceso todavía más fluido para los usuarios. La novedad se llama Reproducir canción completa y permite a los suscriptores de Apple Music escuchar el tema entero que descubren en TikTok sin abandonar la aplicación. De esta forma, el salto entre descubrir una canción y escucharla completa se convierte en una experiencia inmediata.

Cómo funciona Reproducir canción completa

La idea es sencilla. Cuando un usuario encuentra una canción que le gusta mientras navega por la sección “Para ti” o consulta el detalle de un sonido en TikTok, ahora verá un botón llamado Reproducir canción completa.

Al pulsarlo, se abre un reproductor de Apple Music integrado que permite escuchar el tema completo sin salir del entorno de TikTok. El usuario no tiene que copiar el nombre de la canción ni abrir manualmente la app de música para buscarla.

A partir de ahí, los suscriptores de Apple Music pueden continuar escuchando más canciones relacionadas gracias a recomendaciones personalizadas dentro del servicio. También es posible guardar el tema en la biblioteca personal o añadirlo directamente a listas de reproducción. Este sistema conecta dos momentos clave del consumo musical actual, el descubrimiento social y la escucha en streaming.

De TikTok a Apple Music sin parar

La integración se ha desarrollado utilizando MusicKit, el conjunto de herramientas de Apple para conectar servicios externos con su plataforma musical. Gracias a ello, la reproducción de la canción se realiza realmente en Apple Music.

Esto significa que las escuchas se contabilizan dentro del propio servicio de streaming, algo importante para artistas, discográficas y titulares de derechos. El sistema convierte los momentos virales en TikTok en reproducciones completas dentro del ecosistema de Apple.

Además, esta nueva función se apoya en el éxito previo de la herramienta Añadir canción de TikTok, que permitía guardar temas directamente en listas de reproducción de plataformas como Apple Music o Spotify. Con Reproducir canción completa, el proceso va un paso más allá, ya que permite escuchar la canción completa de inmediato.

Listening Party, una nueva experiencia social

Junto a esta integración musical, Apple Music y TikTok también han presentado Listening Party, una función pensada para reforzar el componente social de la música.

Con Listening Party, los artistas pueden crear sesiones en las que los fans escuchan canciones en tiempo real mientras interactúan entre ellos y con el propio músico. Durante estas sesiones, los participantes pueden comentar, reaccionar y compartir la experiencia con otros usuarios.

La idea es trasladar el concepto de comunidad que caracteriza a TikTok al propio consumo musical, creando eventos digitales que acerquen a artistas y seguidores. Para los músicos, este tipo de eventos abre una nueva vía para conectar con su audiencia más allá del lanzamiento de canciones o vídeos virales.

Una nueva forma de descubrir música

El movimiento de Apple y TikTok refleja cómo ha cambiado el consumo musical en los últimos años. Hoy, muchas canciones se vuelven populares primero en redes sociales antes de convertirse en éxitos en las plataformas de streaming.

TikTok se ha consolidado como una plataforma clave para ese descubrimiento musical. Artistas emergentes y grandes estrellas utilizan la red social para promocionar canciones, lanzar retos virales o impulsar fragmentos de sus temas. La integración con Apple Music busca aprovechar ese momento de descubrimiento y convertirlo en escucha real. En lugar de que el usuario tenga que salir de TikTok, buscar la canción en otra app y reproducirla, el proceso se reduce a un solo toque.

Disponibilidad de la nueva función

Tanto Reproducir canción completa como Listening Party comenzarán a desplegarse de forma progresiva en todo el mundo durante las próximas semanas. Cuando estén disponibles, los usuarios que tengan una suscripción activa a Apple Music podrán utilizar estas funciones directamente desde TikTok.