¿De verdad necesitas un móvil de 1.500 euros? El síndrome que nadie quiere reconocer

Hubo un momento que marcó un antes y un después. En 2017, el iPhone X rompió la barrera psicológica de los 1.000 euros. Apple fue duramente criticada por ello. Se habló de exceso, de desconexión con la realidad, de precios inflados. Parecía imposible que el mercado aceptara esa cifra con naturalidad. Lo curioso es lo que ocurrió después.

La barrera que dejó de ser barrera

Pocos años más tarde, muchos fabricantes Android no solo alcanzaron ese techo, sino que lo superaron sin complejos. Modelos “Ultra”, “Pro” o “Max” comenzaron a moverse en cifras similares o incluso superiores.

Aquella crítica inicial se diluyó. El mercado asumió que el segmento premium podía costar más de 1.000 euros. El listón se movió, y cuando el techo sube, todo lo que queda por debajo parece más razonable. Así se construye el contexto en el que hoy hablamos sin escándalo de móviles de 1.200, 1.400 o 1.500 euros.

La trampa de la cuota mensual

Rara vez alguien paga esa cantidad de una sola vez, sino que se financia. “Son 40 o 50 euros al mes”, nos decimos. Y la cifra deja de impresionar. La financiación ha sido clave en esta normalización. Convertir una suma elevada en una cuota asumible reduce la resistencia psicológica. El síndrome del móvil de 1.500 euros no se entiende sin ese mecanismo. Muchos usuarios cambian de dispositivo justo cuando terminan de pagarlo, cerrando un ciclo que alimenta el siguiente.

Obsolescencia emocional más que técnica

La mayoría de smartphones de gama alta pueden funcionar perfectamente durante cuatro o cinco años. El rendimiento no se desploma de un día para otro. Las apps siguen siendo compatibles. Las fotos siguen siendo buenas.

Pero cada presentación anual introduce mejoras que, sin ser revolucionarias, generan la sensación de estar perdiéndose algo. Un nuevo sistema de cámaras, una función exclusiva, una mejora en inteligencia artificial. No es que el modelo anterior deje de servir. Es que el nuevo resulta más atractivo. Y esa diferencia emocional pesa más de lo que queremos admitir.

Lo que realmente usamos

Si analizamos el uso real, la mayoría emplea el móvil para mensajería, redes sociales, navegación y consumo de vídeo. Tareas que un dispositivo de gama media actual resuelve con solvencia.

Eso no significa que la gama alta no tenga sentido. La tiene para quien valora la fotografía avanzada, potencia máxima o acabados premium. Pero no todo el mundo necesita ese nivel. El síndrome del móvil de 1.500 euros aparece cuando la decisión no se basa en lo que hacemos, sino en lo que creemos que deberíamos tener.

Entre herramienta y símbolo

El smartphone es un objeto visible. Lo sacamos en reuniones, en viajes, en el trabajo. También comunica algo sobre nosotros. Para algunos representa éxito profesional o pertenencia a un determinado segmento.

No hay nada malo en darse un capricho. El problema surge cuando ese capricho se convierte en estándar social implícito. Cuando gastar menos parece conformarse.

Quizá la cuestión no sea si un móvil de 1.500 euros merece su precio. La cuestión es si tú le vas a sacar partido o si simplemente te has acostumbrado a que esa cifra ya no sorprenda.

Lo que empezó como una polémica con el iPhone X terminó redefiniendo el mercado entero. Y casi sin darnos cuenta, hemos pasado de discutir los 1.000 euros a debatir si 1.500 es excesivo o simplemente la nueva norma.