Qué significa realmente que un móvil tenga pantalla de 120 Hz en el móvil

El término pantalla de 120 Hz aparece cada vez más en las características técnicas de los móviles. Lo vemos tanto en modelos premium como en dispositivos de gama media, y muchos fabricantes lo utilizan como argumento de venta. Sin embargo, para muchos usuarios sigue siendo una especificación difícil de entender. En realidad, se trata de algo bastante sencillo, indica cuántas veces por segundo se actualiza la imagen que vemos en la pantalla.

¿Qué son los hercios de la pantalla?

Los hercios o Hz son una medida de frecuencia. En el caso de un móvil, hacen referencia a la tasa de refresco de la pantalla. Durante muchos años, prácticamente todos los teléfonos utilizaban pantallas de 60 Hz, lo que significa que la imagen se actualiza 60 veces por segundo. Cuando un dispositivo incorpora una pantalla de 120 Hz en el móvil, esa actualización se duplica y pasa a producirse 120 veces por segundo.

¿Y al usar esta frecuencia en el móvil?

La diferencia principal está en la sensación de fluidez. Cuando deslizamos el dedo por una página web, abrimos aplicaciones o navegamos por redes sociales, una pantalla de 120 Hz en el móvil muestra los movimientos de forma mucho más suave. Los desplazamientos se ven más naturales y las animaciones parecen más rápidas y precisas.

Este cambio se nota especialmente al hacer scroll. En una pantalla tradicional de 60 Hz, el contenido se mueve con pequeños saltos que a veces pasan desapercibidos. En cambio, con una tasa de refresco más alta, la transición entre fotogramas es más continua y la experiencia resulta más agradable para la vista.

También hay mejoras al jugar. Muchos videojuegos para móvil están diseñados para aprovechar pantallas de alta tasa de refresco, lo que permite mostrar más imágenes por segundo. Esto se traduce en movimientos más fluidos, algo especialmente útil en juegos de acción, carreras o disparos.

Algunos móviles cambian automáticamente los Hz

No todos los smartphones mantienen siempre los 120 Hz activos. De hecho, muchos modelos utilizan lo que se conoce como tasa de refresco adaptativa. Esto significa que el sistema ajusta automáticamente la frecuencia según lo que estemos haciendo en ese momento.

Por ejemplo, si estamos leyendo un texto o viendo una imagen estática, el móvil puede bajar a 60 Hz o incluso menos. Cuando empezamos a desplazarnos por una web o abrimos una app con animaciones, vuelve a subir a 120 Hz. De esta forma se consigue un equilibrio entre fluidez y consumo de batería.

Y es que una pantalla de 120 Hz en el móvil también tiene un impacto en la autonomía. Al actualizar la imagen más veces por segundo, el panel necesita trabajar más y puede gastar algo más de energía. Por eso los fabricantes recurren a estas tecnologías adaptativas para optimizar el rendimiento.

Una función que ya no es exclusiva de móviles caros

Hace solo unos años, la pantalla de 120 Hz en el móvil era una característica reservada a dispositivos de gama alta. Sin embargo, la tecnología ha ido abaratándose y hoy ya está presente en muchos smartphones de precio moderado.

Prácticamente todas las marcas han incorporado esta tecnología en modelos cada vez más accesibles. Incluso algunos teléfonos por debajo de los 250 euros ya ofrecen pantallas con esta tasa de refresco, algo impensable hace poco tiempo. Esto significa que cada vez más usuarios pueden disfrutar de una experiencia visual más fluida sin tener que gastar demasiado dinero en su smartphone.

Cuándo merece realmente la pena

La diferencia entre 60 Hz y 120 Hz se aprecia sobre todo cuando usamos el móvil durante mucho tiempo o cuando realizamos tareas que implican mucho movimiento en pantalla. Navegar por redes sociales, consultar noticias, usar aplicaciones o jugar son ejemplos claros.

Para muchos usuarios, una vez que se acostumbran a una pantalla de 120 Hz en el móvil, volver a un panel de 60 Hz puede resultar extraño. La sensación de fluidez desaparece y el desplazamiento parece menos suave.

Por eso esta característica se ha convertido en uno de los elementos más valorados en los móviles actuales. Aunque no es imprescindible para todos los usuarios, sí representa una mejora clara en la experiencia diaria con el teléfono.