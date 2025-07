El síndrome del scroll infinito o por qué nunca soltamos el móvil antes de dormir

Lo haces en la cama, pero también en el sofá, en el baño, pero especialmente justo antes de dormir. Abres Instagram, TikTok, X o YouTube con la intención de “ver solo un par de cosas” y, sin darte cuenta, han pasado 40 minutos. El culpable no eres tú, está todo pensado para que pase. El scroll infinito es una mecánica que elimina cualquier punto natural de pausa. No hay final y el tiempo corre muy rápido, quizás demasiado.

Tu cerebro, adicto a la recompensa

Lo peor es que no hay que pulsar “siguiente” ni recargar la página. El contenido aparece sin descanso y tu cerebro, atrapado en la expectativa de que lo siguiente será aún más interesante, se queda enganchado.

El scroll infinito está basado en un principio psicológico muy conocido, el refuerzo intermitente o variable. Igual que una tragaperras, las redes sociales nos lanzan recompensas de forma aleatoria como un vídeo gracioso o de interés. No sabes cuándo llegará la siguiente recompensa, así que sigues deslizando y no paras.

Esto genera una estimulación constante que impide desconectar. Además, la luz azul del móvil interfiere con la producción de melatonina, lo que dificulta aún más conciliar el sueño. Por eso muchos acaban durmiendo peor, más tarde y con más ansiedad.

Un problema real con consecuencias reales

El uso excesivo del móvil antes de dormir afecta a la calidad del sueño, al rendimiento diario e incluso al estado de ánimo. El insomnio digital no es una moda, es un fenómeno que afecta a jóvenes y adultos por igual. Y lo peor es que la mayoría ni siquiera es consciente de ello.

En algunos casos, este hábito puede derivar en trastornos como el FOMO o miedo a perderse algo, ansiedad, irritabilidad y dificultad para concentrarse. El scroll infinito está diseñado para mantenerte en la app, no para ayudarte a descansar.

Cómo ponerle freno sin dejar el móvil

La buena noticia es que hay formas de romper el bucle. La primera es establecer una hora límite de uso del teléfono por la noche. La segunda, activar el modo descanso que ofrecen muchos móviles, reduciendo el brillo y el color de la pantalla. Y la tercera, instalar apps que te avisan cuando llevas demasiado tiempo en una sola aplicación. Por cierto, ¿sabes que hay apps diseñadas para evitar el scroll infinito?

Personalmente he conseguido establecer la rutina de apagar el teléfono antes de dormir. Esta norma solo la rompo cuado estoy de viaje, ya que el teléfono me hace función de despertador y si lo apago no va a saltar la alarma. Y he de decir que desde que lo apago, creo que mi calidad de sueño es mejor.

Diseño adictivo que necesita ser repensado

Cada vez más expertos en tecnología y salud mental piden a las plataformas que introduzcan algo similar a puntos de parada en sus diseños, tales como mensajes de aviso, pausas naturales, límites voluntarios. Aunque tú también puedes empezar por lo básico, y eso no es otra cosa que reconocer que el scroll infinito existe y que no es algo que ha llegado de casualidad. ¿Te atreves a apagar el móvil ante de entrar a la cama?