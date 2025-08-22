Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el Atlético de Madrid - Elche de la Liga Este Atlético de Madrid - Elche corresponde a la jornada 2 de la Liga y se jugará en el Metropolitano El Atlético de Madrid necesita ganar para levantarse tras el tropiezo ante el Espanyol

El Atlético de Madrid y el Elche se ven las caras en el Metropolitano en un partido en el que los colchoneros tienen que ir con todo, ya que perdieron en su estreno en el campeonato. Es por ello que los pupilos del Cholo Simeone no se pueden dejar sorprender ante un recién ascendido que se planta en el feudo colchonero con la máxima ilusión de dar la sorpresa después de haber empatado en la primera fecha del torneo. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este encuentro entre rojiblancos e ilicitanos.

Cuándo juega se juega el Atlético de Madrid – Elche: el partido de la Liga

El Atlético de Madrid recibe en el Metropolitano al Elche para enfrentarse en el partido que corresponde a la jornada 2 de la Liga. Los hombres dirigidos por el Cholo Simeone no comenzaron de la mejor manera en el campeonato liguero, ya que cayeron derrotados en el campo del Espanyol después de haberse adelantado en el RCDE Stadium. Ahora se presentan delante de sus aficionados y no tienen margen de error, ya que si quieren poder pelear por el título no pueden irse dejando puntos, y menos aún en su estadio.

A qué hora se juega el Atlético de Madrid – Elche de Liga

La Liga ha programado este emocionante Atlético de Madrid – Elche correspondiente a la jornada 2 del campeonato liguero nacional para este sábado 23 de agosto. La patronal que preside Javier Tebas fijó este choque en el horario de las 19:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa y que nada haga que se retrase el choque que se juega en el Metropolitano.

Dónde ver en directo por TV online gratis el partido Atlético de Madrid – Elche

Dazn fue uno de los medios de comunicación que adquirió una parte de los derechos televisivos para emitir en nuestro país una parte del campeonato nacional liguero. Este Atlético de Madrid – Elche correspondiente a la jornada 2 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal de Dazn, que está disponible en diferentes plataformas de pago. Este canal es de pago, por lo que habrá que estar suscrito si se quiere disfrutar de todo lo que suceda en el Metropolitano.

Además, todos aquellos aficionados del cuadro colchonero, del ilicitano y los amantes del fútbol español en general también deben saber que podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Atlético de Madrid – Elche de la jornada 2 de la Liga a través de la aplicación de Dazn. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como por la página web mediante un ordenador de una forma cómoda y sencilla.

Por otro lado, también hay que tener en cuenta que en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información diaria sobre lo que ocurra en el campeonato liguero y también sobre la previa de este partido de la jornada 2 de la Liga. Cuando termine el encuentro publicaremos la crónica del Atlético de Madrid – Elche y también compartiremos las reacciones relevantes que se lleguen desde el Metropolitano con los protagonistas del choque.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético de Madrid – Elche

Todos los aficionados, ya sean del conjunto rojiblanco como del ilicitano, que no puedan ver por televisión en directo o en streaming y en vivo online el Atlético de Madrid – Elche de la jornada 2 de la Liga podrán escucharlo por la radio. Emisoras como RNE, Cope, la Ser, Radio Marca u Onda Cero conectarán con el Metropolitano para contar todo lo que esté ocurriendo minuto a minuto.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Atlético de Madrid – Elche

El Estadio Metropolitano, ubicado en el distrito capitalino de San Blas – Canillejas, será el campo donde se juegue este apasionante Atlético de Madrid – Elche que corresponde a la jornada 2 de la Liga. Los colchoneros se mudaron a este recinto en 2017 cuando dejaron atrás el mítico Vicente Calderón. La casa de los rojiblancos tiene capacidad para acoger a unos 70.000 aficionados y se espera una buena entrada este sábado. Hay que recordar que fue una de las sedes seleccionadas para formar parte del Mundial de 2030 que España organizará junto a Portugal y Marruecos y que apunta a albergar una nueva final de la Champions League, la de 2027.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado César Soto para que imparta justicia en este Atlético de Madrid – Elche que corresponde a la jornada 2 de la Liga. A los mandos del VAR estará actuando Javier Iglesias, por lo que será el responsable de analizar cada acción para, si se le escapa a su compañero, advertirle y recomendarle que vaya a revisarla al monitor que estará instalado entre los dos banquillos del Metropolitano.