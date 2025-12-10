El año pasado puse este plato preparado de Mercadona en Nochebuena y todo el mundo pensó que lo había hecho yo

La cena de Nochebuena es ahora la cena en la que todos pensamos. Aunque todavía quedan días, a todos nos gusta que la mesa quede bonita, que la comida salga bien y que la familia disfrute, pero la verdad es que no siempre hay tiempo para meterse en recetas elaboradas. El año pasado me pasó exactamente eso. Iba justa de horas, con mil cosas en la cabeza y cero ganas de complicarme con masas, rellenos o salsas. Aun así, quería sacar algo que pareciera casero, de los que quedan resultones en la bandeja y salvan la velada. Y lo encontré en Mercadona. El plato perfecto como entrante de Nochebuena.

Fue pura casualidad. Pasé por la zona de congelados de Mercadona y me fijé en una bandeja de canapés que tenía buena pinta. Se trataba de una caja con 18 unidades pensadas para cuatro personas. La cogí pensando que serviría de apoyo para acompañar todo lo demás. Pero lo que no imaginaba era que estos pequeños canapés iban a convertirse en el comentario de la noche. Lo más sorprendente fue la reacción. Los puse en una bandeja bonita, los dejé descongelar con calma y los coloqué como si los hubiese preparado unos minutos antes. A la media hora ya tenía a media familia alabando la mezcla de sabores, preguntando si llevaba mucho trabajo y hasta pidiendo la receta. Y lo mejor es que este año Mercadona lanza de nuevo esta bandeja y como no, pienso repetir.

El surtido de Mercadona para triunfar en Nochebuena

El éxito está en lo variado que resulta. Cada bandeja trae ocho tipos de canapés distintos, y eso hace que siempre haya algo para cada gusto. No son todos iguales, no se repiten sabores y, sobre todo, no parecen industrializados. Las combinaciones están muy bien pensadas. En concreto, esto es lo que lleva la bandeja:

Tartaleta de sobrasada con miel y piñones

Tartaleta de queso Stilton y mango

Tartaleta de queso de cabra y cebolla

Tartaleta de mejillón en escabeche

Tartaleta de crema de foie con huevo hilado

Tartaleta de crema de queso trufada con cecina

Tartaleta de langostino al ajillo

Rollitos de surimi y langostino y rollitos de salmón con crema de queso

Todo eso viene distribuido en una bandeja de 18 unidades, pensada para cuatro personas, aunque en realidad cunde bastante más si la mesa tiene otros platos. El peso total es de 275 gramos y el precio es fijo: 15 euros por unidad.

Qué se puede esperar de cada canapé

La clave para que funcionen tan bien es que cada bocado tiene una identidad clara. No se limitan a ser una tartaleta con algo encima. Están rellenos, tienen contraste y, sobre todo, no resultan pesados.

Los de sobrasada con miel y piñones son de los primeros en desaparecer. La mezcla dulce y salada funciona siempre, pero aquí tiene un punto más suave. Son perfectos para abrir el apetito y no empalagan.

La opción con queso Stilton y mango es un éxito entre quienes prefieren sabores diferentes. Es el típico canapé que da conversación. El queso azul pide algo de valentía, pero con el mango resulta muy equilibrado.

El de queso de cabra y cebolla es un clásico infalible. No falla con nadie y queda muy casero. De hecho, fue uno de los que más me preguntaron cómo lo había preparado.

La tartaleta de mejillón en escabeche es quizá la más sorprendente del surtido. Parece sencilla, pero tiene mucho sabor y queda bien incluso para quienes no son especialmente de escabeches.

La crema de foie con huevo hilado es la que da el toque elegante. Es suave, cremosa y muy festiva. Perfecta para una mesa de Nochebuena porque recuerda a los aperitivos tradicionales.

La crema de queso trufada con cecina es otro de los bocados que elevan el nivel. Tiene aroma, textura y un punto salado que combina muy bien con la tartaleta crujiente.

La de langostino al ajillo es una sorpresa total. Tiene sabor a casa, como si se hubiese hecho una sartén de gambas y luego se hubiese montado el canapé encima. Muy navideño sin grandes complicaciones.

Los rollitos, tanto el de surimi y langostino como el de salmón con crema de queso, aportan variedad en formato y textura. Son suaves, gustan a casi todo el mundo y rompen con la estructura de tartaleta, lo que hace que la bandeja sea más completa.

Cómo presentarlos para que parezcan caseros de verdad

Una de las cosas que más contribuyó a que todos pensaran que los había hecho yo fue la presentación. Un plato llano grande o una bandeja navideña son perfectos para colocarlos. Ponlos eso sí, de forma variada, sin seguir un orden perfecto, da un aspecto más natural.

Otro truco es dejarlos descongelar el tiempo justo. Si están muy fríos pierden sabor, pero si los dejas reposar un poco, el aroma sale mucho más. Mercadona aconseja 2 horas si están congelados o 1 hora si al comprarlos los hemos metido en la nevera.

Si además añades alguna ramita de perejil, unos frutos secos sueltos o un poco de decoración alrededor, el resultado parece sacado de una cocina profesional.

En definitiva, este plato preparado de Mercadona es el mejor como entrante para Nochebuena. Son canapés rápidos, no necesitan horno, no manchan la cocina y quedan mucho mejor de lo que uno esperaría de un producto congelado. Y si el año pasado funcionaron tan bien, este año probablemente tengan el mismo efecto.