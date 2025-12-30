Cientos de pasajeros encerrados durante más de dos horas por una avería dentro de un AVE Alicante-León en la estación de Chamartín, en Madrid, terminaron asaltando, pacíficamente, este lunes por la noche, la cafetería del tren desesperados por la falta de información por parte de Renfe. De forma ordenada, según testigos, y con absoluta tranquilidad, varias decenas de pasajeros decidieron entrar a la cafetería a tomar café, bebidas, aperitivos y sandwiches. La tercermundista escena se produjo después de más de dos horas encerrados en el tren sin explicación alguna por parte de nadie.

El AVE cubría el trayecto Alicante-León, con parada, entre otras, en Madrid. Según los pasajeros, el AVE sufrió ya una avería durante el recorrido, antes de llegar a Madrid, y estuvo parado un largo tiempo sin explicación alguna. El tren debía haber llegado a Chamartín a las 20:30 horas, pero lo hizo más tarde. La única comunicación ofrecida inicialmente por Renfe fue la existencia de un “ligero retraso”, sin más detalles ni una previsión realista de salida de Madrid hacia León.

La situación afectó no solo a los viajeros que ya venían de Alicante, sino también a aquellos que estaban en Chamartín para viajar hacia León, que pudieron acceder al tren a las 21:30h. «Una vez dentro del AVE, permanecimos encerrados durante dos horas sin poder salir y sin información alguna», ha relatado a OKDIARIO uno de los pasajeros. Cuenta que «la espera se hizo eterna» y que «lo peor fue la falta de información».

«Después de dos horas metidos dentro, la situación se volvió crítica y, ante la falta total de atención y suministro de comida, la cafetería del tren fue completamente asaltada por los pasajeros para poder alimentarse», señala a OKDIARIO otro de los viajeros.

Renfe, finalmente, organizó el trasbordo a otro convoy de los viajeros que venían desde Alicante como de los que esperaban en Chamartín. El tren no salió finalmente hacia León hasta las 23:30 h. El AVE llegó a Léon con 2 horas y 48 minutos de retraso. Algunos viajeros que iban a Ponferrada y otros pueblos tuvieron que hacer noche en León. Se desconoce si Renfe o Adif se han hecho cargo de los gastos.

Es la última incidencia de los AVE que unen Alicante o Valencia con Valladolid, Palencia y León. Sin ir más lejos, el día de Navidad, otra avería en las instalaciones de señalización de la estación madrileña de Chamartín provocó demoras, engtre otros, de los AVE provenientes del Corredor de Levante con destino último León. Adif, dependiente del ministerio de Transportes de Óscar Puente, consideró que los retrasos fueron «de poca importancia».

Según Adif, el tren 5071 Valencia-León fue el que sufrió una mayor afectación. La ausencia de señalización momentánea en la vía le obligó a detener urgentemente la marcha y a retroceder posteriormente para alcanzar el andén por otra de las vías. El mismo problema afectó también a las líneas Alicante-Ourense, Valencia-Madrid (en ambos sentidos), Murcia-Valladolid, Madrid-Murcia y Madrid-Vigo.