Óscar Puente felicita la Navidad mientras Chamartín vuelve al caos: retrasos de más de una hora

Varios usuarios que durante este día de Nochebuena iban a coger un tren para desplazarse a sus ciudades de origen desde Madrid, se han encontrado al llegar a la estación de Chamartín con varios retrasos de más de una hora en trenes de Renfe y de otras compañías como Iryo u Ouigo. Sin embargo, lo que más llama la atención ante esta situación es la respuesta de Óscar Puente, que ha sido publicar en X una felicitación que indica «Feliz Navidad y Felices Viajes», completamente ajeno a lo que está sucediendo en una de las principales estaciones de Madrid.

En esta jornada clave de la operación salida de Navidad, desde primera hora de la mañana ya se han producido retrasos a varias ciudades como Valladolid o Léon. Una fecha muy relevante en la que se espera la salida de 1.100 trenes desde la estación de Chamartín y que ya ha empezado con lentitud y esperas.

Hay retrasos considerables de más de una hora que se han empezado a notar en torno a las 10:00 de la mañana. En concreto, las mayores demoras se están produciendo hacia Castilla y León, ya que varios trenes que iban a León y Valladolid y que salían sobre las 10:15 y las 10:30, han empezado a hacerlo con una hora de retraso o más.

Mientras tanto, la felicitación de Óscar Puente, tampoco ha pasado desapercibida, ya que la ha publicado a la misma hora que ya empezaban a producirse estos retrasos en Chamartín. Una situación que todavía ha causado más descontento entre los ciudadanos, ya que les ha deseado «Felices Viajes», cuando muchos de estos ya no van a poder llegar a la hora esperada a sus destinos.

Feliz Navidad y Felices Viajes. pic.twitter.com/a4l7aaBoVH — Óscar Puente (@oscar_puente_) December 24, 2025

Estos retrasos a su vez están causando más demoras en otros lugares de España, como trenes que no están saliendo desde Guadalajara y desde otras ciudades cercanas a Madrid.

Gracias a @iryo_eu una feliz navidad parados en Guadalajara!! Llevamos 1.5 horas parados esperando un nuevo tren pic.twitter.com/9NKZTeke4z — Lakeman_85 (@Lakeman_85) December 24, 2025

Seguirá ampliación