Alerta en el Real Madrid: todos los jugadores apercibidos que podrían perderse los cuartos de final de Champions League

La alerta amarilla continúa vigente en el Real Madrid pensando en unos hipotéticos cuartos de final de la Champions. Seis son los jugadores del conjunto blanco que están apercibidos, por lo que en el caso de ver una tarjeta amarilla ante el Manchester City en este partido de vuelta de los octavos de final se perderían una posible ida de los cuartos contra, salvo sorpresa histórica, el Bayern. No obstante, de esta media docena, solo cuatro están en riesgo real, ya que Rodrygo y Bellingham no serán de la partida. Por lo tanto, el peligro está en Carreras, Tchouaméni, Vinicius y Huijsen.

Huijsen será titular en el centro de la defensa junto a Rüdiger, Tchouaméni en el centro del campo y Vinicius en el ataque. La única duda es si en el lateral izquierdo jugará de inicio Carreras o será Fran García el que continúe siendo titular en el flanco zurdo. Tras ver cómo Arbeloa le daba explicaciones en el entrenamiento previo, se puede pensar que el de Bolaños de Calatrava comenzará de inicio.

Por su parte, el Manchester City tiene a cuatro jugadores apercibidos. Sin duda, el más importante es Donnarumma, el portero titular del equipo de Guardiola. Además del italiano, Guéhi, Savinho y O’Reilly están en riesgo de perderse una posible ida de los cuartos de la Champions, aunque para ello deberían remontar tres goles al Real Madrid.

La norma de la UEFA

La normativa de la Champions es clara: los futbolistas que acumulen dos tarjetas amarillas antes de las semifinales deberán cumplir sanción en el siguiente partido. Por eso, una amarilla en el Etihad dejaría a cualquiera de estos jugadores fuera del primer encuentro de cuartos de final. Un escenario que en Valdebebas quieren evitar a toda costa, especialmente teniendo en cuenta la importancia que tienen estos futbolistas dentro del equipo.