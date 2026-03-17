Thiago Pitarch está en el mercado

Thiago Pitarch es el chico de moda. No es para menos. En el Real Madrid están encantados con su aparición en el primer equipo. No es para menos. Ha sido un soplo de aire fresco y una alegría para todos su aparición y asentamiento en la plantilla. Y esto está provocando que se tomen las primeras decisiones sobre su futuro. Una de ellas es el cambio de representante.

La carrera de Thiago Pitarch la ha llevado N29 Football Solution desde que estaba en edad juvenil, pero hace unos días fueron informados por parte del jugador de que rompía su vinculación con ellos. Por lo tanto, el canterano del Real Madrid está en el mercado… de representantes. Las principales agencias del panorama nacional se han interesado por él.

Esta situación que está viviendo Thiago es lo más parecido a una subasta. Los representantes se acercan, se dejan querer, le ofrecen un plan de presente y, sobre todo, de futuro y, por qué no decirlo, también una cantidad económica para terminar de convencerle. Las agencias más importantes, nacionales e internacionales, como son Best Of You, You First o Wasserman, están o han estado pujando muy fuerte por él. En breve se tomará una decisión definitiva, siendo las dos últimas las que más opciones tienen de hacerse con sus servicios.

You First cuenta en sus filas con Luis de la Fuente, José Bordalás o Fabián Ruiz. Es una de las agencias más importantes del país y en claro crecimiento. Por otro lado, Wasserman, renombrada recientemente como The Team, cuenta con Valverde como gran imagen, pero también con jugadores de cantera en plena formación.

El Real Madrid también le blindará

El Real Madrid ya ha puesto a Thiago en el escaparate del fútbol mundial y ha llegado el momento de blindarle. Para ello, se pondrán manos a la obra en los próximos meses para hacerle jugador del primer equipo a todos los efectos.

El Real Madrid se sentará con los representantes de Thiago Pitarch, sean cuales sean, con la intención de que el jugador firme un nuevo contrato que le convierta en futbolista del primer equipo a todos los efectos. El acuerdo también incluiría una mejora salarial notable y una cláusula de 1.000 millones de euros que espante el deseo de cualquier club de intentar ficharlo.

Al mismo tiempo, en el Real Madrid ven a Thiago Pitarch como una solución de presente y también de futuro. El jugador de Fuenlabrada ha sido capaz de asentarse en muy poco tiempo en el primer equipo, mejorando el centro del campo madridista. Para lo que resta de curso será importante, pero es que, de seguir así, evitará que la entidad madridista tenga que hacer más de un fichaje para la medular este verano, ya que una de las soluciones está en casa.