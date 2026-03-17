El restaurante de comida japonesa donde Mario Casas y Melyssa Pinto lucieron su amor: muy popular entre famosos

Recientemente, la pareja formada por Mario Casas y Melyssa Pinto han visitado el restaurante de comida japonesa más antiguo de España, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria. Situado en la calle Pedro Castillo Westerling, 20, muchos rostros conocidos, ésta no es la primera vez que rostros conocidos cruzan sus puertas; tal y como se puede ver en el Instagram del restaurante, han recibido a artistas conocidos como Quevedo y Samuel L. Jackson.

En la carta del restaurante japonés se pueden encontrar platos muy variados, como el sunomono, una ensalada ligera con pepino, algas y vinagreta; el nuta eby, preparado con puerros, algas y langostinos con miso dulce; el nuta de maguro, que combina puerros, algas y atún; el oshitashi, elaborado con verduras cocidas y sésamo; el hijiki, algas cocidas con salsa de soja dulce; y el dashimaki, una tortilla japonesa de sabor ligeramente dulce.

El primer restaurante de comida japonesa abierto en España

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«Somos el primer restaurante japonés abierto en España. Nuestra especialidad es la cocina japonesa, combinando lo tradicional y lo moderno, traemos los mejores ingredientes para elaborar todos y cada uno de nuestros platos. El Chef Miguel Martínez comenzó su andadura a finales de los 80 con negocios familiares, más tarde en 1992 empezó su faceta en la comida japonesa.Después de una experiencia ya curtida y habiendo estado trabajando en Bruselas, empezó a desarrollar sus conocimientos y a fusionar distintas técnicas hasta llegar a lo que hoy les ofrecemos en el restaurante Fuji».

Carta

Entre los entrantes del restaurante se encuentran propuestas ligeras y muy representativas de la comidajaponesa. Destaca el sunomono, una ensalada refrescante elaborada con vinagreta, pepino y algas, que puede acompañarse con langostino o pulpo. También aparece el nuta eby, preparado con puerros, algas y langostinos con miso dulce, y el nuta de maguro, una versión similar que incorpora atún. El oshitashi consiste en verduras cocidas aliñadas con sésamo, generalmente espinacas o berros según la disponibilidad del mercado. Otro clásico es el wakame, elaborado con algas frescas y mostaza, así como el hijiki, algas cocidas con salsa de soja dulce.

La carta también incluye la ensalada de la casa, que combina tomate, lechuga, pepino, soja, tortilla, pollo, zanahoria y algas. Para quienes prefieren sabores más intensos está el kimchi, una preparación de verduras picantes de origen asiático. Entre los platos fríos destaca el tofu frío, un queso de soja suave y delicado, y el dashimaki, una tortilla japonesa de sabor ligeramente dulce.

En la sección de pescado destacan elaboraciones como el atún macerado, acompañado de picante, aguacate, fruta y albahaca. También se ofrecen el carpaccio de atún y el carpaccio de atún graso, ambos servidos con aguacate, fruta y un aliño japonés con trufa. Las zamburiñas se presentan con mayonesa de cítricos, salsa ponzu y un toque picante.

En la sección de sopas se pueden encontrar diferentes versiones de sopa de miso. La miso-shiru incluye algas, puerros y espinacas; la tofu-shiru incorpora tofu; y la nameko-shiru añade setas japonesas y tofu junto a las algas.

Entre los arroces y pastas, el restaurante ofrece arroz blanco y arroz de sushi, además del yahimeshi, un arroz frito con verduras, langostinos y pollo. También está el yaki soba, unos tallarines salteados con verduras, cerdo y gambas. En la carta aparecen además gyozas, empanadillas japonesas rellenas de carne de cerdo ibérico, jamón serrano y setas.

La sección de sashimi reúne distintas variedades de pescado crudo. Entre ellas se encuentran maguro (atún), toro (ventresca de atún según temporada), nishin (arenque), maguro y sama (atún y sama), pulpo cocido y un variado de pescado que combina atún, salmón y pescado blanco. También se ofrece el moriawase, un surtido de atún, salmón, pescado blanco, pulpo y calamar, así como el moriawase especial, con doble ración de atún y otros pescados. Finalmente, la carta puede incluir sama o cherne, dependiendo de la disponibilidad del mercado.