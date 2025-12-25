El caos vuelve a la estación de Chamartín en Madrid, que ha sufrido retrasos en numerosos trenes en pleno día de Navidad, según ha informado Adif a través de un escueto comunicado. Con todo, la incidencia se ha resuelto una hora después. Así, los problemas, ya registrados a lo largo del 24 de diciembre, persisten un día después, en el que el tráfico de pasajeros disminuye de forma abrupta por las festividades.

En concreto, la empresa de infraestructuras ferroviarias ha publicado sobre las 10:15 horas de este jueves un aviso en el que alerta de un problema que obliga a retrasar trenes en Navidad: «Debido a una incidencia que afecta a la estación de Madrid Chamartín (Ancho Estándar), trenes de larga distancia AV están detenidos».

Minutos más tarde, Adif ha concretado lo que estaba sucediendo: «Tren de LD AV 5071 J. Sorolla – León detenido en vía I entre Jardín Botánico y M. Chamartín y trenes de LD AV tuenen un retraso medio estimado de 25 minutos». Es decir, un convoy se ha visto obligado a detenerse, provocando problemas en la circulación ferroviaria.

No obstante, una hora después, pasadas las 11:00 horas, Adif ha comunicado que la «incidencia» estaba «finalizada»: «Queda reparada la avería y se restablece la circulación con normalidad. Los trenes recuperan gradualmente su frecuencia de paso».

Retraso de trenes en Navidad

Si bien este jueves, día de Navidad, es reconocido por disminuir el tráfico de pasajeros, debido a que la costumbre es viajar antes de Nochebuena para llevar a cabo las celebraciones, el impacto de retrasos en trenes puede ser considerable. De hecho, estas incidencias ya fueron especialmente importantes a lo largo de la jornada del miércoles.

Desde primera hora de la mañana de este 24 de diciembre ya se habían producido retrasos en Chamartín a varias ciudades como Valladolid o León. Una fecha muy relevante en la que se calculó la salida de 1.100 trenes desde la estación del norte de Madrid y que empezó con lentitud y esperas.

Ayer, los pasajeros sufrieron retrasos considerables de más de una hora, los cuales se empezaron a notar en torno a las 10:00 horas de la mañana. En concreto, las mayores demoras se produjeron hacia Castilla y León, ya que varios trenes que iban a León y Valladolid y que salían sobre las 10:15 horas y las 10:30 horas, empezaron a hacerlo con una hora de retraso o más.

Estos retrasos, a su vez, causaron más demoras en otros lugares de España, como trenes que no salían desde Guadalajara y desde otras ciudades cercanas a Madrid. Un efecto mariposa que acaba por perjudicar a españoles de variadas geografías.