Un joven de 28 años es condenado a 6 años de cárcel por pornografía infantil: «Había planos de genitales»

La Audiencia de Sevilla condenó el pasado lunes a un hombre de 28 años por abusar sexualmente de menores. El joven anunciaba en varias plataformas de Internet sus servicios como cuidador de niños y, aprovechando la confianza que los padres depositaban en él al dejarle a sus hijos durante unas horas, cometía los abusos. Les realizaba tocamientos a los menores e incluso grababa esos actos.

En total, siete niños y niñas de entre cuatro y siete años han sido víctimas de este individuo. Tres de los casos han ocurrido en viviendas de Sevilla capital, mientras que los otros cuatro han tenido lugar en la ludoteca de un municipio de la provincia. Afortunadamente, la mayoría de los menores son tan pequeños que no conservan recuerdos ni secuelas psicológicas de lo sucedido.

El agresor ha sido condenado a más de 23 años de prisión, aunque, debido a lo que establece el Código Penal, únicamente cumplirá seis años. El proceso ha terminado con un acuerdo entre el acusado, la Fiscalía y la acusación particular presentada por una de las familias afectadas.

Archivos pornográficos

La sentencia, cuyo fallo ha sido adelantado por el tribunal en la propia sala, incluirá el relato de los hechos presentado en sus conclusiones definitivas por el fiscal delegado de Criminalidad Informática, Gabriel González. En dicho relato se explica que el acusado, nacido en 1998 y sin antecedentes penales hasta ese momento, estaba inscrito en varias plataformas en línea donde ofrecía servicios de cuidado de menores a domicilio. Además, también ha trabajado «como empleado» en una ludoteca de la provincia.

La investigación surgió gracias a la descabellada idea del propio agresor, que subió a sus dos cuentas de correo Gmail vídeos con el nombre de «material de abuso sexual infantil». El 9 de junio de 2025, un juzgado de Sevilla autorizó la entrada y registro de su domicilio y le requisó un portátil y un móvil.

Entre los dos dispositivos encontraron 7.243 archivos «en los que se observa a menores de edad desnudos, con primeros planos de los genitales».

La Fiscalía detalla que existen 22 archivos de un menor de cuatro años, 14 de uno de cinco y tres de un niño de siete años. El cuidador actuaba de «forma subrepticia» y los grababa cuando iban a hacer pipí y les realizaba tocamientos «con la excusa de proceder a limpiarlos». Según puntualiza la fiscal, este individuo «traicionó la fe puesta por los progenitores en su persona como cuidador».

Los 39 vídeos fueron grabados entre el 21 de marzo de 2022 y el 17 de abril de 2023, mientras que los archivos localizados cuando era trabajador en la ludoteca son 19 y fueron creados entre el 20 de septiembre de 2022 y el 16 de junio de 2023. Las víctimas eran un niño de cuatro años, una niña de seis y dos menores que aún no han sido identificados.

Las autoridades encontraron también quince archivos con vídeos de menores anónimos «en diferentes espacios públicos de Andalucía (playas y piscinas)». Estas imágenes fueron tomadas también «de forma subrepticia», además «utilizando el zoom» mientras las víctimas estaban desnudas o «se les estaba cambiando el pañal».

Reducción de condena

En el acto de la conformidad, celebrado en la Sección Primera, fue beneficiado con dos atenuantes. La principal es la de reparación del daño por haber ingresado el pasado viernes 13 a los cinco menores identificados 50.000 euros en la cuenta judicial «a fin de reparar los perjuicios causados con sus actos». Las indemnizaciones para los diferentes niños oscilan entre los 3.000 y los 20.000 euros.

El otro atenuante es el de confesión. El fiscal explica que se debe a que admitió los hechos y así «prestó una colaboración activa con la Administración de Justicia», evitando que los familiares de los menores tuviesen que declarar y, por tanto, pasaran por «revictimizaciones» al recordar lo ocurrido.

Prohibido trabajar con menores

Este pedófilo sevillano, además de ir a la cárcel, no podrá acercarse a menos de 500 metros de los cinco niños identificados y será inhabilitado para trabajar con menores prácticamente toda su vida.

La inhabilitación también afecta a la patria potestad o al acogimiento de niños. Eso significa que no podrá tener legalmente la responsabilidad o custodia de niños, ni siquiera en adopción o acogida.

Por todos los delitos contra la libertad sexual, deberá estar diez años en libertad vigilada con «posterioridad al cumplimiento de las penas» de prisión.