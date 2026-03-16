Moreno alerta de un coste de más de 300 millones por déficit ferroviario: «Nos hemos acostumbrado a los retrasos»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha vuelto a solicitar este lunes al Gobierno que agilice las labores para restablecer la línea de alta velocidad entre Málaga y Madrid, después de señalar que la ciudad costasoleña «lleva sin conexión desde el 18 de enero». Además, ha pedido que este servicio ferroviario de calidad se recupere antes de la Semana Santa.

Ha esgrimido un coste económico por esa desconexión «de más de 300 millones de euros» que aumentará si el problema no se solventa antes de Semana Santa, al tiempo que de fondo ha señalado que «Andalucía tiene un déficit ferroviario enorme».

Ésta ha sido uno de los mensajes de Moreno durante su intervención en la inauguración del VI Foro Económico Español en Andalucía.

Trenes retrasados

El mensaje se enmarca además en la presencia en esta jornada en Álora (Málaga) del presidente de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), Pedro Marco de la Peña, quien visita los trabajos de recuperación en la línea de alta velocidad Málaga-Madrid, afectada por un desprendimiento de tierras como consecuencia de los temporales.

Y a esto ha añadido el lamento de que «nos hemos acostumbrado a los retrasos», que ha asociado con la propia alta velocidad; de manera que los usuarios, cuando piden un billete, lo hacen con el cálculo de tener el margen de «una hora más».

«Como va con retraso, para que me dé tiempo, vaya a ser que se pare», ha apostillado el presidente andaluz en este sentido, quien ha advertido entonces de que ese planteamiento «no es normal, ni puede ser normal ni aceptable», ha proclamado Moreno, quien ha advertido de que el Gobierno andaluz «no va a aceptar estos fallos constantes en nuestra red ferroviaria».

El presidente andaluz ha apuntado que los problemas de conexión ferroviaria de Andalucía se detectan cuando se pretende un desplazamiento dentro de la propia comunidad autónoma o cuando se trata de llegar a la capital de España.

Ahí ha mencionado las diferencias en el trato entre unos territorios y Andalucía, por cuanto cuando hay un problema en otra región, la respuesta es asumir «responsabilidades políticas», además de que «se movilizan recursos económicos para aliviarlo», por lo que ha lamentado que «eso no está sucediendo en Andalucía y no puede continuar».

Ha argumentado que detrás de esos números, los sufridores son «muchos pequeños y medianos empresarios, muchos trabajadores autónomos», de quienes ha apuntado una merma de ingresos de un tercio, y ese déficit en los ingresos se traducirá en que «van a poder contratar menos».

«Sería un desastre para miles de familias», ha señalado el presidente andaluz, quien ha blandido el peso de la Semana Santa para la provincia de Málaga y para Andalucía en su conjunto.