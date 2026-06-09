Oyarzabal marca un golazo a los dos minutos y Pedri aprovecha un pase de la muerte de Ferran ante Perú

La Selección tiene ganas de que empiece el Mundial y así lo demostró en Puebla. No tardó en adelantarse en el marcador, con un golazo en el minuto 2 con el que Mikel Oyarzabal adelantaba a España en el último amistoso antes de la cita mundialista contra Perú. Pasada la media hora, Pedri ponía el segundo aprovechando un pase de la muerte de Ferran Torres.

España venía de empatar en Riazor ante Irak en un partido que sirvió de poco, con muchos futbolistas de los que no integran la lista definitiva de 26 futbolistas. Por tanto, este era el test real de Luis de la Fuente antes de debutar el próximo lunes en el Mundial ante Cabo Verde. La Selección aspira a ser una de las protagonistas este verano en Estados Unidos, México y Canadá, pero tenía que reencontrar sensaciones frente al combinado peruano antes de su puesta de largo.

No tardaron en hacerlo, por medio de un Oyarzabal que se ha consolidado como el 9 de este equipo. Contra Perú volvió a dejar claro por qué es el punta de la Selección y tardó menos de dos minutos. Exactamente, un minuto y 41 segundos. Acababa de empezar el partido, cuando el delantero de la Real Sociedad la mandó a guardar. En una conducción en tres cuartos de campo, levantó la cabeza, vio al portero en la frontal del área pequeña y pegó un latigazo con la zurda para cruzar el balón y ponerla en la escuadra.

En el 32′, Ferran Torres, que estaba siendo de lo mejor de la Selección en la primera parte, rompió al espacio por la derecha para hacerse con el balón, apuró línea de fondo y puso el pase de la muerte para que Pedri rematara a placer. Volvió a aparecer en esta jugada Oyarzabal, tirando un amago y frenándose en el primer palo para despistar a la defensa y permitir que el canario hiciera el segundo.

España presentaba un once muy reconocible, aunque sin Nico Williams y Lamine Yamal, que no llegarán al comienzo del Mundial por sus problemas físicos. Ferran y Baena aparecían en su lugar, mientras que el resto del equipo era el que se espera como titular a lo largo del campeonato que comienza el jueves.