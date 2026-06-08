La carta que el dueño de Plus Ultra envió a los bancos pidiendo un préstamo ICO: «Siguiendo instrucciones del presidente Zapatero…»

El vicepresidente de Plus Ultra Líneas Aéreas, Julio Martínez Sola, envió una carta al vicepresidente del Banco Santander invocando expresamente el nombre del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para solicitar un crédito ICO.

La misiva, fechada el 25 de mayo de 2020 e intervenida por la Policía Nacional durante los registros domiciliarios practicados a los directivos de la aerolínea, acredita que Zapatero, tal como informan fuentes del caso, había dado instrucciones directas y personales por teléfono para que se usara su nombre como palanca ante la entidad financiera.

El ex jefe del Ejecutivo está siendo investigado por el juez por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental.

Todo comenzó a finales de abril de 2020, en pleno estado de alarma por la pandemia de la Covid-19. La aviación comercial había quedado paralizada y Plus Ultra Líneas Aéreas atravesaba una situación financiera acuciante: necesitaba liquidez para abonar las nóminas de sus trabajadores, muchos de ellos acogidos a un ERTE, y para mantener operativa una plantilla de 354 personas.

Fue entonces cuando el ex accionista de la compañía Rodolfo Reyes tendió un puente con Zapatero. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han detectado que, en una conversación intervenida a Reyes, quedó constancia de la llamada entre el expresidente y Julio Martínez Sola. La conversación duró «11 minutos».

Extracto del sumario donde se refleja esa llamada de 11 minutos entre Zapatero y un dirigente de Plus Ultra. (Clic para ampliar)

En esa llamada, Martínez Sola trasladó al ex jefe del Ejecutivo la situación económica de la aerolínea de origen hispanovenezolano. Zapatero, lejos de limitarse a escuchar, ofreció una solución concreta: que la empresa pidiera un crédito a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) al Banco Santander invocando su nombre, lo que, según el propio Martínez Sola comunicó luego a su equipo, daría mayor influencia para obtener el préstamo.

Pocas semanas después, el 25 de mayo de 2020, esas instrucciones verbales tomaron forma escrita. La carta, firmada por Julio Martínez en su condición de vicepresidente y por Roberto Roselli como director económico financiero, arranca con una frase que no deja lugar a la ambigüedad: «Siguiendo instrucciones del Presidente, D. José Luis Rodríguez Zapatero, nos ponemos en contacto con usted, solicitando su ayuda referente a la obtención de un crédito ICO para nuestra compañía».

La misiva también revela que la empresa ya había intentado, sin éxito, obtener financiación por vías ordinarias. Según el documento, la solicitud había sido tramitada «a través de la sucursal Conde Peñalver 22» del Santander, pero «la respuesta, aunque no definitiva, es que los créditos ICO no son suficientes por la gran demanda». De ahí la necesidad de recurrir a un intermediario de alto postín político.

Rescate de Plus Ultra

Para entender el alcance del caso, conviene remontarse al contexto de la aerolínea. Plus Ultra Líneas Aéreas nació operativamente en julio de 2015. Se trata de una compañía mixta con vuelos regulares a Venezuela, Ecuador y Perú, con diez frecuencias semanales, y con una línea ACMI —es decir, el alquiler de aeronaves con tripulación, seguro y mantenimiento a terceras compañías—. En 2019 facturó 94,5 millones de euros y operaba cuatro aeronaves modelo A340/300 y A340/600, una en propiedad y tres en leasing operativo.

La pandemia trastocó este esquema. La compañía se sostuvo durante los meses más duros gracias a vuelos de transporte de material sanitario a China, pero esa actividad no era suficiente para cubrir sus compromisos financieros.

La conexión con Zapatero no se agotó en la llamada de abril de 2020. Su amigo y colaborador habitual Julio Martínez Martínez actuó como asesor externo de Plus Ultra, resolviendo problemas operativos de la aerolínea en Venezuela, donde consiguió acceder a mandos militares chavistas que controlan los aeropuertos venezolanos.

De hecho, las fuentes consultadas subrayan que Martínez Martínez viajó en varias ocasiones a Caracas junto a los directivos de la compañía, y era el enlace directo con el ex presidente.

En marzo de 2021, Plus Ultra obtuvo un rescate de 53 millones de euros concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El interlocutor de la empresa ante ese organismo fue José Ángel Partearroyo. Las negociaciones no fueron sencillas y la compañía tuvo que someterse a controles financieros externos para acreditar su condición de empresa estratégica, requisito necesario para acceder al fondo de rescate.