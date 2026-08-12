España roza las medallas en el Europeo de natación: Hoek se queda a 52 centésimas y Hugo González acaba sexto

España se relamía a principio del día. Había sabor a medalla, a muchas posibilidades cuanto menos. Hoek se había clasificado a la final de los 100 metros libre con el segundo mejor tiempo de la serie y Hugo González venía de menos a más en los 200 metros espalda. El primero finalizó cuarto en una final supersónica, se quedó a 52 centésimas del bronce. Mientras que el segundo firmó un honroso sexto puesto.

El nombre de Luca Hoek fue el penúltimo en escucharse en París, señal de que nadaba por una de las dos mejores calles, señal de que su tiempo había conseguido tal privilegio. Firmó un guion similar al de las semifinales. Veloz salida y a tirar. Pasó por el primer 50 en quinta posición con un tiempo de 22,57 segundos. Echó el resto en el segundo tramo y paró el reloj en 47,39 segundos, a 52 centésimas del bronce.

Antes que Hoek se había tirado a la piscina Hugo González, que ha ido de menos a más a lo largo del Europeo. Estaba encajado en la calle uno, a caballo entre el oleaje de la pared y lejos de los ritmos más rápidos. Compitió y se vio otro Hugo respecto a las eliminatorias, uno con más agresividad. Detuvo el reloj en 1:54.75, un segundo exacto por debajo de su tiempo de semifinales y a escasas 24 centésimas de su récord de España.