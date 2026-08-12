Carlos Rodríguez y otros veterinarios expertos coinciden: a partir de los 7 años, los perros deben ejercitar las articulaciones y se debe vigilar el sobrepeso

Los perros son conocidos como el mejor amigo del hombre por su inquebrantable lealtad, que ha sido reflejada en multitud de películas. La mejor forma para devolverles el cariño y lealtad que nos demuestran es cuidándoles de la mejor forma posible.

Carlos Rodríguez, experto veterinario, ha señalado uno de los principales problemas que asolan a la salud de los perros, la artrosis. Comenta que a partir de los 7 años, los caninos dejan de ser perros de edad joven y pasan a una etapa senior. Esto implica que se vuelve de vital importancia controlar por parte de los dueños el peso del animal, así como su actividad diaria con el fin de prevenir enfermedades articulares.

El mito del perro mayor

Al igual que pasa con los humanos, Rodríguez insiste en la importancia de no caer en el típico mito de «el perro es mayor, es mejor dejarlo tranquilo en casa». Como les pasa a las personas mayores, los perros pueden dejar de moverse por sentir alguna molestia, lo que puede ocasionar una pérdida de masa muscular. Esto se traduce en que las articulaciones pierden su principal amortiguador natural, lo que incrementa el dolor y disminuye las ganas de moverse.

Los veterinarios se centran en que el paseo no sólo funciona como actividad física, sino que también es necesario para que los perros socialicen y desarrollen sus capacidades, como el olfato.

El sobrepeso en los perros

Al igual que se dice que un año de humano equivale a 7 de perro, los veterinarios han confirmado que un kilo de sobrepeso de un perro de 10 kilos equivale a que una persona de 70 kilos cargue con una mochila de 7 kilos. A partir de los 7 años, el metabolismo de los perros comienza a ralentizarse, por lo que en reposo queman menos calorías, pudiendo producirse un aumento de peso. Los veterinarios abogan por la transición hacia alimentos senior, que reducen las grasas pero mantienen alta la calidad de la proteína para que el músculo no se destruya.

Para saber si un perro tiene sobrepeso, se puede realizar a través de una prueba de tacto que consiste en palpar la zona ventral. Si no se perciben las costillas sin presionar, el animal tiene sobrepeso.