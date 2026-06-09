Le Senne reaviva la batalla de la bandera LGTBI en el Parlament: recurre la sentencia que le obliga a colocarla

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha presentado un recurso de reposición contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que inadmitió a trámite su contencioso para tratar de impedir la colocación de la bandera LGTBI en la fachada de la sede de la Cámara autonómica con motivo del Día del Orgullo.

El caso se remonta a 2024, cuando Le Senne trató de frenar la aplicación de lo dispuesto en una proposición no de ley (PNL) aprobada un año antes que instaba a lucir la enseña con motivo del Día del Orgullo.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, en un auto reciente, desestimó sus pretensiones al entender que no es competente para resolver este asunto.

Con su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el también líder de Vox en Baleares pretende que se revoque la decisión del TSJIB y, por lo tanto, se entre a estudiar el fondo del asunto para decidir si la colocación de la bandera se ajusta o no a derecho.

Entre otras cuestiones, Le Senne sostiene que la Sala sí es competente porque se basa en una calificación que es «jurídicamente errónea», dado que alegó que un acuerdo de la Mesa del Parlament es un «acto parlamentario sin valor de ley» y por lo tanto queda fuera del control de la jurisdicción contencioso-administrativa.

La jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo, prosigue en su escrito, ha rechazado de forma reiterada la existencia de espacios de actuación pública que estén «exentos de todo control jurisdiccional», una doctrina que a su parecer es aplicable a este caso.

Además, considera que el TSJIB fundamenta su decisión en una «confusión» entre el acto político del que se origina el conflicto, una proposición no de ley para instar a colocar la bandera del colectivo LGTBI, y el acuerdo ejecutivo de la Mesa del Parlament por el cual se decide «materialmente» colocarla.

El presidente del Parlament también hace referencia a la ley que regula el uso de las banderas y enseñas, que establece que en los edificios de los órganos del Estado y las administraciones públicas solamente podrán exhibirse las de España, las comunidades autónomas y de los entes locales, y en su caso las de otros Estados y de organizaciones internacionales.

Por último, usa como argumentos la supuesta «contradicción» en la que ha incurrido la Sala, pues en un primer momento «estimó su competencia para conocer del asunto», y el hecho de que la Fiscalía se haya pronunciado en sentido favorable a la jurisdicción contencioso-administrativa en dos ocasiones distintas a lo largo de este procedimiento.

La controversia judicial llega poco antes de la celebración de un nuevo Día del Orgullo y después de que los grupos parlamentarios de izquierda registraran un escrito dirigido a la Mesa del Parlament, que preside Le Senne, para volver a colgar la bandera LGTBI de la fachada.