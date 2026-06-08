Alineación de España contra Islandia en la fase de clasificación para el Mundial femenino 2027

La Selección está a un paso del Mundial 2027. Sólo le hace falta ganar en el último partido de la fase de clasificación o, en el peor de los casos, conseguir el mismo resultado que a Inglaterra. De esa forma, sacarán su billete directo para Brasil. Pese a que es un partido trascendental, se espera que Sonia Bermúdez realice cambios en la alineación que España presentará en Islandia. Jugadoras como Olga, Serrajordi, Pina o Esther pueden ser de la partida, al igual que una Aitana Bonmatí que dejó grandes sensaciones en su regreso ante las inglesas.

La imagen de las campeonas del mundo en Mallorca no pudo ser mejor. La goleada por 4-0 las permite depender de ellas mismas en este último partido y certificar su presencia en el Mundial si consiguen obtener el mismo resultado que las inglesas. En ese duelo, Sonia Bermúdez optó por el mejor equipo que tenía a su disposición, contando con que Aitana Bonmatí regresaba tras lesión y no fue de la partida. Llamó la atención la presencia en defensa de Lucía Corrales en lugar de Olga, dado que la futbolista del London City ha dejado buenas sensaciones y ha convencido a la seleccionadora.

De cara a este encuentro ante Islandia, podría haber muchos cambios en el once. No se puede descartar para nada el regreso de Misa bajo palos, el de Clara Serrajordi al doble pivote junto a Patri Guijarro o el de Olga Carmona al lateral derecho, además de la titularidad de Pina y Esther en ataque. Muchas son las variantes que puede optar Bermúdez para un partido que, en teoría, debería ser fácil, aunque la seleccionadora no se fía.

Alineación probable de España contra Islandia

Se espera que, tras la goleada a Inglaterra, Sonia Bermúdez introduzca varios cambios en la alineación de España contra Islandia. La seleccionadora tiene claro que será un partido complicado, pero no por ello no probará entre las muchas opciones que tiene en su convocatoria. Más allá de la duda de si Aitana está para ser titular o no, los principales cambios pasarían por la defensa, donde volvería Olga Carmona, y por el ataque.

Cata Coll es la titular de esta Selección, pero no se puede descartar la presencia de Misa Rodríguez de cara al último partido de la fase de clasificación. La todavía portera del Real Madrid ya jugó contra Ucrania, tras su regreso con el equipo nacional. En un partido en el que España todavía tiene mucho en juego, no se puede descartar que la canaria vuelva bajo palos.

En defensa, Ona Batlle es fija, mientras que la pareja de centrales habitual es la que forman Mapi León e Irene Paredes. Aquí no se puede descartar la entrada de María Méndez, que ha rendido de forma excepcional durante el último año, tanto en la pasada Eurocopa como en estos clasificatorios, cuando se le ha requerido. En el lateral zurdo, tras la titularidad de Lucía Corrales frente a las inglesas, volverá Olga Carmona.

En el centro del campo, la principal duda está en saber si Aitana Bonmatí está lista para ser de la partida. También en si Serrajordi, que se ha consolidado en el pivote, tendrá minutos de inicio. Patri Guijarro parece indiscutible y, tras el partidazo que hizo contra Inglaterra, Alexia podría descansar, tras acabar con calambres.

Mariona apunta a formar parte del ataque de España, aunque no se puede descartar la presencia de Vicky López. Quien aparecería en la izquierda sería Claudia Pina, suplente contra las inglesas, mientras que también habría cambios en la punta de ataque, con Esther González apareciendo de inicio por delante de Edna Imade.