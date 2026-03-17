Todos los premios del Sorteo Extra de la ONCE del Día del Padre 2026: cuánto ganan los números premiados

El 19 de marzo se celebrará el Sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE 2026, una de las citas más señaladas del año, en el que se pondrá en juego un primer premio de 17.000.000 de euros para el número ganador. Los números que entran en el bombo para este sorteo son 100.000 en total, es decir, todos los números comprendidos entre el 00000 y el 99.999, y de cada número del Cupón Extra Día del Padre hay 100 series, 100 cupones con el mismo número y que comparten miles de premios de la estructura de premios oficial.

La ONCE reparte en su Cupón Extra Día del Padre 1.000.000 de premios. El sorteo se celebrará entre las 21:25 y las 21:55 horas, y los números premiados se podrán consultar en los canales oficiales de la ONCE una vez finalice. En Okdiario también publicaremos las combinaciones ganadoras en tiempo real para que los lectores puedan comprobar si han resultado agraciados.

Sorteo Extra de la ONCE del Día del Padre 2026

«Un año más, la ilusión regresa con el esperado Cupón Extra Día del Padre de la ONCE 2026. Participa el próximo 19 de marzo de 2026 y descubre si eres el afortunado ganador del premio principal de 17.000.000 €».

El Sorteo Extra de la ONCE del Día del Padre 2026 reparte más de un millón de premios. El premio principal consiste en 17.000.000 de euros para el cupón que coincida con las cinco cifras y la serie agraciada. Además, se reparten 99 premios de 40.000 euros para las cinco cifras, 900 premios de 1.500 euros para las cuatro últimas cifras y 9.000 premios de 100 euros para las tres últimas cifras. También existen 90.000 premios de 10 euros para quienes acierten las dos últimas cifras y 900.000 premios de 5 euros para la última cifra.

En total participan 100.000 números, comprendidos entre el 00000 y el 99.999, y cada número tiene 100 series, de forma que existen100 cupones con el mismo número. En caso de resultar ganador, quienes hayan jugado a través de Internet recibirán el premio automáticamente en su cuenta de JuegosONCE. En cuanto a los impuestos, desde 2020 los premios de lotería inferiores a 40.000 euros están exentos de tributación, mientras que a la cantidad que supere ese límite se le aplica una retención del 20 %.

Reparto de premios en 2025

En el Sorteo Extra de la ONCE del Día del Padre 2025, Vicente Barberá Balaguer repartió en Valencia los 17 millones de euros del primer premio, además de 19 cupones más agraciados con 40.000 euros cada uno. «Estoy más que emocionado. Además, había estado unos días enfermo y aquello había sido un regalazo. Esperaba que le hubiera tocado a quien más lo necesitara y pudiera disfrutarlo mucho. Tenía la sensación de que lo había vendido justo aquel día, el Día del Padre y del sorteo, pero había sido cupón a cupón entre sus clientes cercanos a El Corte Inglés, a la Gran Vía o a la calle Juan Ramón Jiménez», afirmó

En Portugalete (Vizcaya) se repartieron 400.000 euros en 10 cupones agraciados con 40.000 euros cada uno, comercializados por Silvia Rodríguez Díez. Y en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) se recibieron otros 400.000 euros de manos de la vendedora María Elena Leiva Sánchez. A Canarias fueron a parar 480.000 euros en 12 cupones vendidos por Antonio González Santana, que repartió 400.000 euros en Arrecife. También se entregaron 40.000 euros en San Bartolomé de Tirajana, de manos de Aniceto de Jesús Santana Santana, y otros 40.000 euros en La Laguna.

Por su parte, Manuela Merlos Fernández dejó en Níjar (Almería) un total de 400.000 euros. Daniel Fernández Delgado entregó 40.000 euros en Fuente Vaqueros, la misma cantidad que dejó en Madrid la vendedora María Selena Daza Valverde. Otros 40.000 euros fueron a parar a Antequera (Granada) de la mano del vendedor José Martínez Luque, según explica la ONCE.

Origen de la celebración

En España se celebra el Día del Padre el 19 de marzo, el día de San José. El origen de esta celebración se remonta al año 1948 de la mano de Manuela Vicente después de que recibiera quejas de padres que también querían que sus hijos les hicieran detalles como sucedía en el Día de la madre. Con esto, la profesora escribió un artículo en «El magisterio español» con la idea de celebrar el día del padre el 19 de marzo y animaba a otros colegios a seguir con esta festividad .

Sin embargo, el origen de la celebración del Día del Padre se sitúa a principios del siglo XX, tras tras un accidente minero ocurrido en 1908 en el que murieron muchos padres de familia. Grace Golden Clayton, hija de un ministro, propuso que se homenajeara a la figura paterna tras este suceso, pero la medida no fue bien recibida. Sin embargo, sólo un año más tarde, Sonora Smart Dodd pidió que se honrara la figura de los padres, aunque la aprobación oficial no tuvo lugar hasta 1972, cuando Richard Nixon aprobó una ley en el Congreso de los Estados Unidos y convirtió el día en una fiesta nacional.