Hacienda lo confirma: estos son los premios de la Lotería de Navidad que están exentos de pagar impuestos

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 se celebrará el próximo 22 de diciembre y repartirá miles de premios. Sin embargo, conviene saber que, desde el año 2013, los premios de la Lotería Nacional están sujetos a un gravamen del 20% sobre el importe que exceda los 40.000 euros. Los primeros 40.000 euros de cualquier premio de la Lotería de Navidad están exentos de impuestos, por lo que no tendrás que pagar nada por esa cantidad.

Asimismo, cabe señalar que los premios del sorteo no se deben declarar en la declaración de la Renta, ya que el impuesto se paga de forma automática cuando se cobra el décimo premiado. Sin embargo, sí se deben declarar los rendimientos que este dinero genere una vez cobrado, como, por ejemplo, los intereses bancarios que se obtengan por tener el dinero en cuenta.

Impuestos a pagar con la Lotería de Navidad 2025

La Lotería de Navidad 2025 repartirá un total de 3.960 millones de euros en premios. El gran protagonista será el primer premio, conocido como el Gordo, que repartirá un total de 400.000 euros al décimo. A continuación, el segundo premio otorgará 125.000 euros al décimo, seguido del tercer premio, que entregará 50.000 euros al décimo. Además, habrá dos cuartos premios, que repartirán 20.000 euros al décimo, y ocho quintos premios, cada uno de ellos con 6.000 euros al décimo.

Además, existen premios menores, como los destinados a los números anterior y posterior a los tres primeros premios. En el caso del primer premio, los números anterior y posterior recibirán 2.000 euros al décimo, mientras que los números anterior y posterior al segundo premio se llevarán 1.250 euros al décimo. Por su parte, los números anterior y posterior al 3º premio otorgarán 960 euros al décimo.

También se premian las centenas de los tres primeros premios, con 100 euros al décimo para las centenas del primer, segundo y tercer premio, y otros 100 euros al décimo para las centenas del cuarto premio. Por otro lado, las dos últimas cifras de los primeros tres premios también recibirán 100 euros al décimo.

Por último, no puede faltar la pedrea; en total, se repartirán 1.794 premios de 100 euros al décimo. Y, para aquellos que no tienen suerte con los grandes premios, el reintegro ofrece la posibilidad de recuperar los 20 euros del décimo, siempre que el número termine en el mismo número que el Gordo.

Gravamen

En la Lotería de Navidad 2025, sólo los tres primeros premios están obligados a pagar impuestos.

Si te toca el primer premio (400.000 euros), los primeros 40.000 euros estarán exentos. Los 360.000 euros restantes estarán sujetos al 20% de retención, lo que resulta en una retención de 72.000 euros. El premio neto será de 328.000 euros. De los 125.000 euros del segundo premio, 40.000 euros estarán exentos y los 85.000 euros restantes estarán sujetos al 20%, lo que significa una retención de 17.000 euros. El premio neto será de 108.000 euros. En cuanto al tercer premio, de los 50.000 euros, los primeros 40.000 euros estarán exentos, y los 10.000 euros restantes estarán sujetos al 20% de retención, lo que resultará en una retención de 2.000 euros. El premio neto será de 48.000 euros.

El impuesto del 20% se paga de forma automática al momento de cobrar el premio, es decir, Hacienda detrae el gravamen directamente en el momento del cobro. Por ejemplo, si te toca el Gordo (400.000 euros), una vez acudas a cobrarlo, recibirás 328.000 euros, ya descontados los 72.000 euros de impuestos.

Donación

Es muy habitual que varias personas compren un décimo de Lotería de Navidad de forma conjunta. En este caso, es importante dejar constancia de que el premio pertenece a todas las personas que lo compraron para evitar problemas con Hacienda, que podría interpretarlo como una donación si no se acredita correctamente y, por ende, obligar al pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Lo mejor es conservar algún mensaje (por ejemplo, un WhatsApp) donde se indique quién participa y con qué importe, junto con una foto del décimo. Si alguna persona adelanta el dinero, es recomendable que los demás le hagan un Bizum o transferencia y dejen claro que se trata de un décimo compartido.

Si el premio supera los 2.000 euros y, por ende, se tiene que cobrar en el banco, lo ideal es que todos los participantes vayan al banco a realizar el cobro, o, si sólo va uno, que lleve un documento con los datos de cada co-titular y el porcentaje que corresponde a cada uno, para que la retención se aplique proporcionalmente.

Además, es recomendable que los ganadores eviten movimientos bancarios posteriores sin justificación. Si alguien cobra el premio completo y luego transfiere dinero a otros sin acreditar que eran co-propietarios del décimo desde el principio, podría haber problemas con Hacienda.

En definitiva, el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 es uno de los eventos más importantes del año, pero conviene recordar la obligación de pagar impuestos para los afortunados de los tres primeros premios. El próximo 22 de diciembre se celebrará el sorteo a partir de las 9:00 horas en el Teatro Real de Madrid.