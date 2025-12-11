Cuánto se queda Hacienda de los premios de Lotería de Navidad

Ya estamos un año más a las puertas del Sorteo de la Lotería de Navidad, que volverá a celebrarse el 22 de diciembre en su escenario habitual, el Teatro Real de Madrid. Millones de españoles siguen esta tradición con la esperanza de que alguno de sus décimos resulte premiado e incluso soñando con llevarse el ansiado Gordo de Navidad. Sin embargo, y a pesar de que este sorteo nunca cambia sus reglas, son muchos los que se preguntan qué premios de la Lotería de Navidad llevan impuestos y cuánto dinero te quita Hacienda del Gordo.

La Agencia Tributaria se hace con un porcentaje de los premios como impuestos, aunque no todos los premios de la Lotería de Navidad son susceptibles de pagar impuestos. ¿Cuánto se llevará del Gordo de la Lotería? ¿Qué premios están exentos de pagar impuestos a Hacienda? Todo depende de la cantidad que consigas en la Lotería de Navidad y el premio que te toque.

Qué premios de la Lotería de Navidad pagan impuestos

Es esencial conocer las implicaciones fiscales al obtener premios correspondientes al Sorteo de la Lotería de Navidad 2025. Si el premio es inferior a 40.000 euros, no hay obligación de pagar impuestos. Sin embargo, a partir de esta cifra, surge la obligación de tributar ante Hacienda. La tasa impositiva aplicada por Hacienda es del 20% para premios que superen los 40.000 euros, excluyendo de este sector a los cuartos y quintos premios, que quedan exentos de esta carga fiscal.

En casos específicos, como el primer premio de 400.000 euros por décimo de Lotería de Navidad, el segundo de 125.000 euros y el tercero de 50.000 euros, se aplicará un impuesto del 20% sobre la ganancia obtenida. Por lo tanto, al momento de recibir el premio, es crucial tener en cuenta esta retención fiscal para evitar sorpresas financieras.

¿Cómo toca en la Lotería de Navidad después de impuestos?

Para aclarar todo, te contamos detalladamente cuánto toca con cada premio de la Lotería de Navidad después de impuestos y aquí te lo dejamos especificado, para que no tengas que ponerte a calcular si acabas celebrando uno de los grandes premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2025.