Premio Gordo de la Lotería de Navidad 2025: dónde ha caído el 79.432
El Gordo, con el número 79.432 reparte millones y desata la euforia. Ha sido vendido en Madrid (administración 246) y en León (La Bañeza, administración 1; Pola de Gordón, administración 2; y Villablino, administración 2). La Bañeza (León) ha vendido 117 series de El Gordo (1.170 décimos); Villablino (León), 50 series (500 décimos); La Pola de Gordón (León), 15 series (150 décimos); y Madrid capital, 16 series (160 décimos).
Premio Gordo de la Lotería de Navidad 2025
79.432, El Primer Premio ha sido repartido en La Bañeza (León), La Pola de Gordón (León), Villablino (León) y Madrid, entre otros. Concretamente, se han vendido 117 series en una administración de La Bañeza, 50 en Villablino, 15 en Pola de Gordón y 16 series en Madrid.
¿Cuánto se lleva Hacienda?
Una de las preocupaciones que tienen los premiados es cuánto dinero se queda Hacienda del Gordo de Navidad y del resto de premios.
Cabe recordar que Hacienda no se queda con dinero de todos los premios de la Lotería de Navidad 2025, sólo de aquellos que superen los 40.000 euros. A partir de esa cantidad, la Agencia Tributaria se quedará con un 20%. En el caso del premio Gordo, Hacienda se lleva 72.000 euros, así que los agraciados ganan 328.00 euros.
El Gordo de Navidad no entiende de estadísticas, pero cada año se analizan hasta el último detalle: cifras repetidas, terminaciones curiosas o patrones que alimentan supersticiones. En este sentido, conviene recordar cuáles han sido las terminaciones del Gordo de Navidad en los últimos 20 años, un dato que muchos jugadores revisan con lupa buscando pistas imposibles:
2004: 54.600
2005: 60.657
2006: 20.297
2007: 06.381
2008: 32.365
2009: 78.294
2010: 79.250
2011: 58.268
2012: 76.058
2013: 62.246
2014: 13.437
2015: 79.140
2016: 66.513
2017: 71.198
2018: 03.347
2019: 26.590
2020: 72.897
2021: 86.148
2022: 05.490
2023: 88.008
2024: 72.480