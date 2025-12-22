Premio Gordo de la Lotería de Navidad 2025: dónde ha caído el 79.432

El Gordo, con el número 79.432 reparte millones y desata la euforia. Ha sido vendido en Madrid (administración 246) y en León (La Bañeza, administración 1; Pola de Gordón, administración 2; y Villablino, administración 2). La Bañeza (León) ha vendido 117 series de El Gordo (1.170 décimos); Villablino (León), 50 series (500 décimos); La Pola de Gordón (León), 15 series (150 décimos); y Madrid capital, 16 series (160 décimos).

Premio Gordo de la Lotería de Navidad 2025

¿Cuánto se lleva Hacienda?

Una de las preocupaciones que tienen los premiados es cuánto dinero se queda Hacienda del Gordo de Navidad y del resto de premios.

Cabe recordar que Hacienda no se queda con dinero de todos los premios de la Lotería de Navidad 2025, sólo de aquellos que superen los 40.000 euros. A partir de esa cantidad, la Agencia Tributaria se quedará con un 20%. En el caso del premio Gordo, Hacienda se lleva 72.000 euros, así que los agraciados ganan 328.00 euros.

El Gordo de Navidad no entiende de estadísticas, pero cada año se analizan hasta el último detalle: cifras repetidas, terminaciones curiosas o patrones que alimentan supersticiones. En este sentido, conviene recordar cuáles han sido las terminaciones del Gordo de Navidad en los últimos 20 años, un dato que muchos jugadores revisan con lupa buscando pistas imposibles:

2004: 54.600

2005: 60.657

2006: 20.297

2007: 06.381

2008: 32.365

2009: 78.294

2010: 79.250

2011: 58.268

2012: 76.058

2013: 62.246

2014: 13.437

2015: 79.140

2016: 66.513

2017: 71.198

2018: 03.347

2019: 26.590

2020: 72.897

2021: 86.148

2022: 05.490

2023: 88.008

2024: 72.480