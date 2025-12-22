¿A partir de cuándo puedes cobrar tus premios de Lotería de Navidad?

Este lunes la suerte se ha repartido en la Lotería de Navidad 2025 con toda España pegada a los medios de comunicación para conocer si su décimo está entre los agraciados para llevarse parte de ese premio que todos sueñan con ganar alguna vez en la vida.

Todas las miradas estuvieron puestas en qué números han sido los agraciados y es importante conocer a partir de cuándo y cuál es la fecha límite para acudir a cobrar tu décimo si lo canta uno de los niños de San Ildefonso. Como cada año, de forma habitual, todo el mundo tiene tiempo para cobrar su décimo sin problema. Y es que desde a partir del mismo martes 23 de diciembre ya se pueden cobrar los premios desde una administración de Loterías y Apuestas del Estado. Exactamente, una vez se hagan todas las verificaciones de cada uno de los números extraídos y de los procesos informáticos necesarios para cobrar los premios de la Lotería de Navidad.

¿Y hasta cuándo se puede cobrar la Lotería de Navidad?

Terminado el proceso, para ir a cobrar tu dinero podrás ir directamente a las entidades bancarias autorizadas, pero normalmente se podrá realizar a partir de las 9:00 horas, en función de cada banco y administración. En casos especiales como los grandes premios puede demorarse por el tiempo de gestión bancaria.

Desde ese momento, los afortunados dispondrán de un plazo de hasta tres meses contando desde el día siguiente de la celebración del sorteo. Es decir, los ganadores de la Lotería tendrán hasta el 23 de marzo de 2026. En el caso de que no haya reclamado el dinero en ese periodo, el premio se considerará como caducado y la totalidad será transferida al Tesoro Público. Es por ello que la recomendación es no apurar hasta el último momento para cobrar el décimo ya que podría haber una saturación en las administraciones por el volumen del cobro de décimos.