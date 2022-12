Esta es la fecha máxima para cobrar los premios de la Lotería de Navidad 2022

¿Has sido uno de los afortunados en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2022? Entonces seguro que ya tienes ganas de cobrar tu premio de la Lotería. Muchos participantes se acercan el mismo día a la administración de la lotería o no dejan pasar demasiado tiempo para cobrar su premio. Sin embargo, siempre hay algún despistado que se acaba olvidando de cobrar el premio. En estos casos, conviene recordar que la fecha límite para cobrar el dinero de la Lotería de Navidad es el 22 de marzo de 2023.

¿Esto quiere decir que después del 22 de marzo no se podrá cobrar la Lotería de Navidad? A pesar de que no es imposible cobrarlo después de esa fecha, sí que será más difícil, ya que se deberá realizar una reclamación ante el juzgado y esperar a la sentencia. En este caso, es importante tener en cuenta que no pueden haber pasado más de cinco años desde el sorteo.

Dónde cobrar la Lotería de Navidad

Hay dos tipos de premios en la Lotería de Navidad, los premios menores es decir, de menos de 2000 euros o los mayores, cuando su importe es más elevado de 2000 euros. Según el importe, hay varias maneras de cobrar el premio: en las administraciones de Loterías y Apuestas del Estado o en una entidad bancaria. En caso de que el premio sea inferior a 2.000 euros, podrás cobrarlo en cualquier administración; en caso de que sea superior, tendrás que acudir a una entidad bancaria autorizada.

Los bancos en los que podrás proceder al cobro desde el 23 de diciembre son: Abanca Corporación Bancaria, Banco de Sabadell, Bankia, BBVA, Caixa Bank, Cajamar, Caja Sur BBK, Ibercaja Banco, Kutxabank y Unicaja Banco. Las entidades mencionadas no podrán cobrar comisiones o intereses por este tipo de gestión, así que tenlo en cuenta cuando vayas a cobrar tu premio.

Cobrar un décimo premiado

En caso de que el ganador valide el décimo o el boleto premiado en una administración de loterías, tendrá que presentar el resguardo o el décimo de la Lotería de Navidad para solicitar su premio en el banco.

En cambio, si la apuesta se valida a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado o en una de las aplicaciones oficiales, tendrás que presentar la siguiente documentación: la información requerida al completar el ‘proceso de verificación documental de identidad’, la información adicional a través del formulario de ‘conocimiento adicional del jugador’ y la confirmación de la cuenta bancaria con su titularidad.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería compartido?

Por otro lado, cabe recordar que cuando el premio es compartido y la cuantía exige acudir a una entidad bancaria, tendrán que acudir al banco todos los titulares del premio de la Lotería de Navidad correctamente identificados.

Si el grupo es numeroso y voluntariamente los agraciados así lo prefieren, pueden designar un representante para realizar las gestiones en nombre de todos. Este apoderamiento debe conferirse en documento público ante un notario. Sin embargo, recomiendan que se presenten todos los ganadores para que no sea una única persona la que hace frente al pago de los impuestos a Hacienda.

En caso de que el premio no se cobre, será la Agencia Tributaria la que se quede con él. En el año 2018, por ejemplo, Hacienda recaudó aproximadamente 50 millones porque algunas personas en los últimos sorteos no recogieron su premio o intentaron hacerlo cuando ya había pasado el plazo.

Normalmente, se trata de premios pequeños y muchos de los ganadores no saben que se han llevado un pellizco de la Lotería de Navidad. Es importante comprobar que no nos haya tocado ningún premio en el sorteo antes de desechar o romper el décimo.

Ahora ya lo sabes, no tardes en ir a cobrar tu premio, este año tendrás tres meses de plazo, es decir, hasta el próximo 22 de marzo de 2023. Además, siempre deberás llevar tu décimo o resguardo y un documento identificativo, en caso de necesidad.